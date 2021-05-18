因受新冠本土疫情影響，高雄漢王洲際飯店昨（17）日宣布，為保護60多名員工的安全，飯店將進行全方位消毒，自5月18日起至6月2日暫停營業，員工可以好好在家休息，支出全部自行吸收，更喊話「雙北不封城、我自己封店」。
漢王洲際飯店總裁林富男日前宣布，考量北台灣確診者攀升，為保護公司員工安全，飯店5月18日至6月2日實施休息，期間不接受個人及團體訂房及用餐、已訂房顧客將協助轉住高雄同等級飯店、由副總經理全權調整班表，要求「休假員工應留守在家中，不得外出旅行」。
根據《聯合新聞網》報導，林富男指出因近期新冠本土疫情爆發，住房率僅剩下兩成，加上飯店客源有7成都來自北部，聽聞資深員工無意間說道「乾脆都別接客人最安全」，他思考了幾天覺得很有道理，認為員工就像家人，自己有責任要保護員工。
為了員工健康決定暫停營業15天，林富男表示寧可零收入，支出也全自行吸收，更霸氣表示「雙北不封城、我自己封店」，要求休假員工不得外出旅行，應留守在家中，避免造成防疫負擔。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。