因受新冠本土疫情影響，高雄漢王洲際飯店昨（17）日宣布，為保護60多名員工的安全，飯店將進行全方位消毒，自5月18日起至6月2日暫停營業，員工可以好好在家休息，支出全部自行吸收，更喊話「雙北不封城、我自己封店」。

漢王洲際飯店總裁林富男日前宣布，考量北台灣確診者攀升，為保護公司員工安全，飯店5月18日至6月2日實施休息，期間不接受個人及團體訂房及用餐、已訂房顧客將協助轉住高雄同等級飯店、由副總經理全權調整班表，要求「休假員工應留守在家中，不得外出旅行」。

高雄漢王洲際飯店飯店停業15天，總裁林富男要求員工在家好好休息做好防疫。（圖／取自林富男臉書）

根據《聯合新聞網》報導，林富男指出因近期新冠本土疫情爆發，住房率僅剩下兩成，加上飯店客源有7成都來自北部，聽聞資深員工無意間說道「乾脆都別接客人最安全」，他思考了幾天覺得很有道理，認為員工就像家人，自己有責任要保護員工。

為了員工健康決定暫停營業15天，林富男表示寧可零收入，支出也全自行吸收，更霸氣表示「雙北不封城、我自己封店」，要求休假員工不得外出旅行，應留守在家中，避免造成防疫負擔。

(中時新聞網)