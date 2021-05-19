義大利著名跑車廠牌藍寶堅尼（Lamborghini）今天宣布斥資15億歐元（新台幣512億元）投資電動車計畫，冒著恐讓跑車迷失望的風險，加入全球減少對化石燃料依賴行列。

德國汽車業巨擘福斯集團（Volkswagen）旗下藍寶堅尼表示，2023年將推出首款複合動力系列汽車，2024 年年底前全系列車款都將實現「電動化」。

但藍寶堅尼表示，2025年以後才會推出純電動車款。執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）在聲明中表示，這項計畫「在瞬息萬變世界有其必要」。

他也說，「藉由持續減少對環境的衝擊，我們希望能做出貢獻」，並稱這是公司有史以來最大規模電動化投資計畫。

藍寶堅尼認為，2025年前可以將碳排減半。隨著發展電動車成為全球趨勢，相較於大眾市場生產廠商，跑車製造商面臨更艱鉅挑戰。

有些人揣測，相較於傳統內燃機引擎，藍寶堅尼的車迷可能無法接受電動車輛的不同扭力與駕駛體驗。

(中央社)