國內疫情大爆發，屏縣府為維護醫療照護量能，下令18至21日暫停民眾接種疫苗，要優先讓醫護人員使用。（謝佳潾攝）

本土疫情大爆發，國人心慌慌，不是搶物資就是搶打疫苗，但在一片恐慌氛圍中，東港安泰醫院出現一股暖流，4名逾65歲的長輩因不捨第一線醫護人員長時間暴露在高危險中，自願將預約好的施打疫苗名額讓給醫護，令人備感溫馨。

「醫護總是在最前線，疫苗讓給他們是應該的。」洪文慶阿伯力挺醫護稱，他在13日完成疫苗接種的預約，原本滿心期待要打疫苗抗疫，沒想到傳出疫苗荒，政府還規定18日起暫緩民眾打疫苗，說要讓給醫護優先，可見事態嚴重，因此決定把名額讓出來。

他說，東港安泰醫院告訴他，因為他是在18日前完成預約，所以還是可以打，不過他與家人商量後，雖然還是會怕疫情失控，但最後仍決定把名額讓給醫護，因為醫護人員站在第一線真的太辛苦也太危險，他再等一等沒關係。

「此時此刻真的很需要這樣溫暖的舉動。」東港安泰醫院藥劑科主任詹麗珍指出，近日加上洪阿伯共有4名逾65歲、已預約成功打疫苗的長輩自願讓出名額給醫護，此外醫院1名行政同仁也是主動讓，在這非常時期，這5人的善舉真的是對醫護最大的鼓勵。

他坦言，施打疫苗初期，真的是要拜託民眾來打，而今疫情大爆發後，不僅大家搶著打，還有許多人會抱怨怎麼不能打或是效率差，其實這就是人性，他們也可以體諒，不過也正是因為這樣，能在此時見到還有人替醫護著想，真的會感動，因為他們真的可以不用把名額讓出來。

屏東縣政府衛生局指出，因應疫情已進入社區傳染階段，為保持醫事人力，維護醫療照護量能，18日至21日暫停合約院所的疫苗接種服務，包含公費及自費，疫苗將優先提供第一線醫事人員使用，其他類別都暫停施打。

(中時 )