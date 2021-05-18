因應疫情升溫，長期提供供餐服務的人安基金會桃園平安站，17日起以預發乾糧，取代站內發餐，並加發口罩等防疫物資，落實防疫，但也面臨乾糧缺口，呼籲善心人士幫忙寒士抗「疫」。另外桃園市長鄭文燦也前往北區遊民外展服務中心關懷，不諱言桃園鄰近雙北，若有萬華等疫情熱區來的街友，呼籲協助通報，確實管控風險。

鄭文燦說，病毒無孔不入，任何人都有可能感染，這段時間請街友們好好保護自己，務必落實戴口罩、勤洗手、避免群聚等自我防護措施，並謹守不前往人潮密集處的防疫原則，就能降低感染風險。

鄭文燦說，目前桃園市列冊街友約有200多人，市府在桃園區、中壢區各設北區及南區遊民外展服務中心，提供街友民生物資、緊急庇護救助服務、醫療相關服務、定期訪視、諮詢服務、職業媒合訓練等，如有住宿需求，也可提出申請。

疫情期間，外展中心也提供口罩、乾洗手、泡麵、物資包等防疫物資，也加強體溫量測與關懷訪視，並針對人潮密集桃園、中壢火車站及街友活動熱點增加訪視次數，會持續服務街友，工作人員也會穿著防護裝備，減少風險。

鄭文燦不忘提醒，若發現有從外縣市來到桃園的街友，尤其目前雙北市疫情風險較高，請街友們協助通知遊民外展服務中心提高注意，才能確實管控風險。

社會局長鄭貴華表示，目前桃園市街友每人每日發放1片口罩， 關懷訪視時1次發放街友每人14片口罩、乾洗手、食物物資及量測體溫等，並提供外展中心2個月庫存量，倘有街友出現發燒等症狀會依防疫規定送醫。外展中心也全面落實防疫準備，包括訪客實聯制、體溫量測、酒精消毒、強化清潔公共空間及個人寢室等，工作人員皆配備隔離衣、手套、護目鏡及口罩，提升自我防護措施。

人安基金會桃園站則常年提供防飢服務，主要以募集食材、自炊供餐的方式，服務在地寒士，包含街友、單親媽媽、失業及社會邊緣人等，每月60至80人，每月至少發放3600份餐食，避免「路有餓死骨」的社會悲劇發生。

但去年受疫情影響，全面改為打包便當外帶方式供餐，並定期環境清潔、消毒，隨著防疫升級，為避免群聚，平安站的服務不得已改以預發乾糧，取代站內發餐，並加發口罩等防疫物資，以落實防疫。

目前平安站急需泡麵、調理包、罐頭、蘇打餅乾、沖泡式飲品、罐裝食品、鋁箔包飲品等即食品，以及口罩、酒精等防疫用品，需預備兩周至一個月的乾糧數量，物資的募集及採購，非常需要善士伸出援手，支持人安平安站維持基本維生服務。疫情的險峻，讓寒士的生活更加艱困。人安邀請您助寒士抗「疫」，幫助寒士朋友挺過疫情，愛心專線：03-3348325(陳站長)，地址：桃園市桃園區永樂街70號

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