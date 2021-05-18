有人說，「生命就是生老病死」，老與病確實經常連在一起看待，因此對抗衰老，可能要從恢復免疫系統活力做起。在一項新的研究中，科學家找到一種抗衰老的免疫療法，原理是使免疫細胞恢復活力，從而更好地清除導致衰老的衰老細胞，也就能維持個整個組織與系統的更好運作。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，每個細胞的生命都相當有限，當細胞生命走到末尾的時候，就形成衰老化的細胞，這些已經停止分裂但又拒絕死亡的細胞會造成組織的錯誤。當我們還年輕的時候，免疫系統會檢測並摧毀這些衰老細胞，完成細胞的新陳代謝。然而隨著時間的流逝，免疫系統也會老化，他們的偵錯能力下降，導玫衰老細胞會在我們的體內積累，整體的系統就會出現衰老症狀，並導致相關疾病。

比如，位在胸部的免疫組織-胸腺，它的發達與鈍化，剛好與人類的發展過程一致，胸腺是B細胞的訓練所，B細胞是製造抗體的免疫細胞，可見得胸腺在免疫系統的重要。在兒童時代，胸腺約重15~20公克，到了青春期，達到30~40公克，正好是人類最青春活力的階段。然而青春期以後，胸腺會隨年齡增長而逐漸萎縮，到了中年以後，胸腺逐漸被脂肪細胞所浸潤，功能也開始衰退，到了老年時，胸腺功能幾乎喪失，剛好應對老年時期免疫能力的衰弱。

因此，加州大學舊金山分校（UCSF）的研究人員，著手尋找一種為免疫系統補充能量的方法。他們的目標是強化自然殺手T細胞（Natural killer T cells,NKT），一種負責搜尋衰老細胞主動獵殺型免疫細胞。

研究人員發現，NKT細胞可以使用脂質抗原(lipid antigens)給重新活化，它們能持續有效的清除衰老細胞，也就維持組織系統整體健康。研究小組說，NKT細胞之所以有用，主要有兩個原因：首先， NKT的細胞受體比較獨特，因此活化效果不會出現在其他細胞上，因此副作用很小，也可以說是針對NKT的改造；其次， NKT會在工作一段時間後，自動進入休眠狀態，從而使治療不至於失控。

研究小組在肥胖與肺纖維化兩種不健康狀況的小鼠，進行這項免疫療法的實驗，結果伋現，衰老細胞的數量與對照組相比，確實有所下降，而且得到好的效果。在肥胖的小鼠中，牠們的血糖控制得到改善，而患有肺纖維化的小鼠，肺功能不致持續惡化，並且兩組小鼠的壽命都明顯有所增長。

該研究的作者馬拉‧巴哈查里亞(Mallar Bhattacharya)說：「我認為這可視為一種針對衰老與組織纖維化的潛在免疫療法。而且我相信這個療法副作用小，我們只需要進行劑量的控制即可。」

在完成小鼠的初步試驗後，研究人員拿培養皿中的人類細胞，進行進一步測試。結果發現，NKT細胞也可以清除人體組織的衰老細胞，因此培養皿實驗也算成功。未來的階段將會遇到臨床實測，研究小組為此成立一家衍生公司，目前正在處理臨床研究的前期準備，希望在未來幾年內可以執行。

這項新技術，可以視為第2代免疫療法，上一代的技術成果被稱為「返老藥」(senolytics)，也是以清除衰老細胞為目標。返老藥的早期的研究已被證明是有前途的，在小鼠實驗中，甚至將牠們的壽命延長了三分之一以上。

(中時新聞網)