美國前總統川普在2018年對陸啟動貿易戰後，不斷宣稱將消除北京當局大量補貼所造成的不公平貿易，但也使得美國進口商叫苦連天，甚至必須將漲價的差額轉嫁給消費者，甚至逼得全球供應鏈重組，幾度引發金融市場震盪。對此，美國智庫、信評機構都點出，實際上是美企承擔貿易戰成本，但也有專家認為，拜登政府雖批評川普做法，但也替制衡大陸起到作用。

據CNBC報導，美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）提出一份報告指出，顯示至今年初，美對陸商品平均稅額為19.3%，陸對美則是達20.7%。在陸美貿易戰之前，美對陸商品平均稅率為3.1％，而陸對美商品的關稅為8％。

信評機構穆迪（Moody's）指出，美企承擔大部分貿易戰成本。這些關稅都由美國的進口商吸收，若貿易戰持續下去，將使得美國零售商壓力繼續增加，進而推升消費者價格，這些關稅在拜登政府上台後繼續開徵，甚至影響陸美貿易往來超過一半的份額。

經濟學家和美企先前不斷批判川普的對陸政策，指出對陸進口商品加徵關稅損害了美國經濟，卻也未能迫使大陸扭轉其不公平貿易行為。

拜登表示，他不認同川普對陸的政策，但目前並不打算更動這些關稅制裁，認為要扭轉大陸不公平貿易有更開放性的做法。專家認為，拜登政府不打算急於更改對陸政策，主要是川普的手段的確起到制衡作用。

(中時新聞網)