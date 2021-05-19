南韓大勢女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，以厭世高級臉及清純氣質走紅，被粉絲們譽為「人間香奈兒」，近來她為品牌拍攝形象照，穿著運動內衣解放很身材，健康又不失性感。

Jennie今年2月爆出和師兄G-Dragon（GD）已秘戀一年，雖然傳出緋聞依舊人氣不減，近日她為Calvin Klein拍攝一系列限量系列影像，只見她以運動內衣、牛仔褲的簡單穿搭，演繹出性感的居家日常，相當撩人。

尤其，Jennie一張只穿著平口小可愛躺在床墊上，完全可說是男友視角，不只大秀纖細蠻腰，北半球也快溢出，使得渾圓胸形一覽無遺，辣度破表。

Jennie解放好身材，健康又不失性感美。（圖／翻攝自IG）

Jennie簡單穿搭演繹性感的居家日常，根本男友視角。（圖／翻攝自IG）

Jennie日前也曾在IG曬出露背回眸照，頭上戴著黑色毛帽，身上只穿著全套黑色內衣，下半身還刻意將牛仔褲頭反摺將內褲頭露出，大方展現美背，秀出直角肩、性感腰窩還有背勾，0贅肉水蛇腰也令人稱羨，要穿不穿的性感穿搭，讓粉絲全激動直呼太撩了。

(中時新聞網)