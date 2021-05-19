曾在江湖叱吒風雲的大哥，面臨死亡的逼近也只能大聲呼救；儘管感情深厚的恩愛夫妻，也不得不面對死神帶來的生離死別。

一篇篇臨終的生命故事，帶給我們珍貴的啟示，願我們都能珍惜生命中美好的點點滴滴，在分離時刻，好好道別，不留下缺憾。

【精彩書摘】

照護的時間，也是交流的時機

下午五點到床邊訪視阿明伯的時候，徵得長輩的同意之下，幫他把身上的皮屑用冷壓初榨橄欖油加紗布慢慢一圈一圈擦乾淨，感覺長輩應該很多天沒有好好洗澡，因為身上油垢味有點重。我沒多問，但阿明伯顯露出欲言又止的樣子，於是我說：「阿明伯，你想講什麼就講什麼，不想講話也沒關係，我來探視你本來就規劃有半小時的時間，我現在幫你做的事情，我也會幫其他人做，你不用不好意思喔！」

每個人的內心，自有答案

阿明伯的診斷是胰臟癌末期，這次照會安寧共照，為的就是要先幫阿明伯調整止痛藥。負責的住院醫師很認真、也很用心說明病人的狀況，再加上一位豐富經驗的護理師和身經百戰的個案管理師，四個臭皮匠早就勝過諸葛亮。我們一起討論戰略，除了調整止痛藥之外，也共同擬定後續照顧模式，最終希望趕在病人意識清醒，且女兒強烈反對安寧的狀況下，問出阿明伯自己對善終的規劃。

根據經驗，多數長輩會陳述一種接近「不怕死只怕拖」的概念，要怎麼在感覺像是拖磨的過程中，找到可以讓病人和家屬同時理解「生病其實是一連串探索生命意義的問號」，若能在尚有餘力的時候不斷自問自答，每個人內在最終的答案，便呼之欲出。女兒之所以反對阿明伯進行安寧，也因為她腦海中停留的年代，安寧照護還不是很健全，所以不管誰跟她提到「安寧」，女兒都會很戲劇化地大叫說：「這麼不孝的事情我做不出來，走走走，妳們可以走了。」

自己的善終，自己規劃

這次選擇解釋病情和簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」的時間，特別請兒子跟部隊請假，也事先支開女兒，怕的就是場面會失控。當阿明伯聽完醫師說明之後，很自在地就拿起紙筆完成簽名。阿明伯很有氣魄地說：「我自己的事，我自己來完成就好。」剩下兩個見證人的位置，一欄是請好友幫忙，一欄是請鄰居幫忙。

兒子用自己的方式來跟姊姊溝通，也特別強調，雖然簽了不急救意願書，但不代表醫療團隊什麼都不做，也不是家人無情的棄守，反而是積極地依照長輩的需求，爭取最大的努力空間，這個做法，是尊重長輩能勇敢決定的溫柔

(本文摘自《生命中遺憾的美好：珍惜有你的陪伴。》/三友圖書)

【作者簡介】

李春杏

「春落下的杏福時光」

用台語念就是「剩下來的幸福時光」。

正因為時間是一種不可逆，愈用愈少也愈用愈珍貴的概念。

正因為故事結尾不能重來，人生從一出生就進入倒數計時。

正因為死亡只有一次機會，每個人臨終都值得被溫柔對待。

剩下來的時光若希望幸福，

需要安排、需要討論、需要協助，

需要我們用愛和溫暖一起來澆灌。

《生命中遺憾的美好：珍惜有你的陪伴。》/三友出版

(中時新聞網)