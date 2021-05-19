曾在江湖叱吒風雲的大哥，面臨死亡的逼近也只能大聲呼救；儘管感情深厚的恩愛夫妻，也不得不面對死神帶來的生離死別。

一篇篇臨終的生命故事，帶給我們珍貴的啟示，願我們都能珍惜生命中美好的點點滴滴，在分離時刻，好好道別，不留下缺憾。

【精彩書摘】

憂鬱星期一發來的照會單，真的是讓人很憂鬱，看一眼心就揪住了，十七歲即將高三畢業的男孩小力，因為車禍導致嚴重的頭部外傷腦內出血（traumatic SAH），照會安寧目的是希望和家屬討論撤除維生醫療。

難以置信的消息

院方打給小力的妹妹小婷，她趕緊拿著鑰匙去媽媽家，把媽媽搖醒叫起床，並回撥電話到醫院，急診值班醫師表示孩子傷得太重，建議轉回高雄市區有醫學中心等級的醫院來開刀處理。許媽媽傻了，四月一日愚人節才剛過不久，這到底是真是假，不是才和孩子約好下次見面的時間嗎？為什麼現在變成孩子受重傷需要開刀呢？

心碎的聲音、自責的憤怒

發安寧共同照顧的照會時，小力已經術後快一個月，仍未見好轉、無法自行呼吸，依賴呼吸器給氧維生，醫生需要知道家屬下一步的想法，才能協助安排。會使用氣管內管通常是在緊急的狀況下，插管時間都建議在兩到三週內，若無法透過訓練脫離呼吸器，醫師就會開始跟家屬討論是否要做氣切，這決定若換做是我，應該也很難下手。

小力爸媽在聽過醫師的說明之後，堅持不要氣切，但氣管內插管也沒辦法就一直放著，因為口腔及咽喉的黏膜組織柔軟，若插管時間過久，容易造成造成口腔及氣管潰瘍或出血、氣管狹窄或聲帶受損等併發症，而唾液中的細菌也會跟著管路附著，進到呼吸道會造成更嚴重的感染。

親子關係上的自我察覺

週四開完家庭會議之後，決定週五一早要拔管，當天親友和同學都輪流來到床邊祝福孩子，媽媽緊緊抱住孩子身體的背影，看得我鼻酸。生命太無常，能有相愛的人在身邊，就算是長長一輩子也是覺得短暫，所以更要練習覺察，生命中所有不讓自己開心的部分，要花最少的時間去面對、去處理，因為任何過不去的事情，擺在病痛和死亡的面前，會突然變得卑微，千萬別讓自己的一生消耗在無盡循環的煩惱裡。

最後，忍不住再叮嚀一句：「快快樂樂出門，平平安安回家。」

(本文摘自《生命中遺憾的美好：珍惜有你的陪伴。》/三友圖書)

【作者簡介】

李春杏

「春落下的杏福時光」

用台語念就是「剩下來的幸福時光」。

正因為時間是一種不可逆，愈用愈少也愈用愈珍貴的概念。

正因為故事結尾不能重來，人生從一出生就進入倒數計時。

正因為死亡只有一次機會，每個人臨終都值得被溫柔對待。

剩下來的時光若希望幸福，

需要安排、需要討論、需要協助，

需要我們用愛和溫暖一起來澆灌。

《生命中遺憾的美好：珍惜有你的陪伴。》/三友出版

(中時新聞網)