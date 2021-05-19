高雄市積極打造亞洲新灣區成為5G AIoT智慧城，作為「大南方計畫」重要一環，亞洲新灣區可謂高雄明日之星，市府與中央、民間企業共同合作開發，共創5G產業生態鏈，未來它將成為臺灣發展新門戶。

全臺最大5G AIoT創新開放試驗場域。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）

科技亞灣，智慧高雄

高雄擁有國際級海空雙港，產業發展與港灣息息相關。以堅強的製造優勢為後盾，高雄多年來致力於推動產業升級轉型，從傳統產業延伸至金融貿易與數位電子，從重工業推展到文創旅遊產業，攸關高雄未來發展轉型，預計讓下一世代的產業匯聚港都，帶動國內廠商走向國際。

亞洲新灣區奠基於2005年陳其邁擔任代理市長時，積極推動的「市港建設合一」計畫，包含整合駁二特區、國際會展中心、郵輪母港、流行音樂中心、港區輕軌、遊艇、休憩碼頭開發等各項建設招商引資，打破港灣圍籬，加速港區開發。歷經15年開發整併，周邊重大硬體及輕軌建設落成，駁二也已成為高雄文創代名詞，近期高雄市立圖書總館、高雄電競館、高雄流行音樂中心等相繼啟用，亞洲新灣區發展成形，國際級魅力港灣前景可期。

「2021智慧城市展」開幕典禮，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮參觀經發局新創業者展出體感應用成果。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）

因應5G正式開台，高市府整合企業需求與共識，積極推動科技造港。去年11月，聯合中華、遠傳等國內電信業者，還有國際雲端平台服務大廠、系統整合商、創新開發商以及應用服務商等114家廠商，共組「亞灣5G AIoT國際大聯盟」。計畫透過5G結合AIoT體感科技等新興智慧科技發展，打造全臺最大5G AIoT創新試驗場域。

市府攜手114家廠商參與「高雄5G AIoT國際大聯盟」。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）

率先進駐亞洲新灣區的產業中，中華電信大聯盟進駐成功大樓，也同步成立「5G AR 智慧應用合作暨XR智慧空間共創基地生態系」，國營事業如中油、中鋼、台電、港務公司，也致力推動5G智慧化，建立相關標準，加速生產鏈升級轉型。

高市府佈局新灣區，也延伸到國家級計畫，宣布今年將與中央部會合作，5年內規劃投入110億元辦理「園區開發」、「產業群聚」、「新創基地」、「人才培育」、「智慧設施」及「場域應用」等6大項目。鼓勵北部廠商南向設置應用研發中心，加速廠商技術落地，建構自主5G AIoT產業群聚生態系等，並媒合廠商與高雄在地特色場域合作，導入5G垂直應用服務，發展智慧港灣、智慧娛樂、智慧展覽等應用。

HTC打造全台首座「5G獨立組網專網暨邊緣雲VR場域」，由高雄市長陳其邁率先體驗最新5G企業專網專頻雲端體感娛樂的神奇魅力。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）

為讓市民迎接新時代智慧城有感，市府成立「高雄智慧城市推動委員會」，邀請各領域菁英擔任委員提供建議，推動高雄智慧城市發展。以網路科技提供便利交通、改善空污、社區醫療等市民服務，市區路燈也積極更新為多功能且節能省電的智慧路燈，從細節處讓高雄生活機能躍進，在亞洲新灣區產業帶動下共同進化，成為國際宜居魅力城市。

本文作者:李定遠

《Takao樂高雄》2021/05

(中時新聞網)