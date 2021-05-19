本土疫情升溫，實聯制成為營業場所必要措施！采威國際資訊協助設計Line OA工具並無償提供使用，用行動力挺商圈與中小型業者，盼能在疫情中，降低實聯制的流程與業者成本，讓營業活動更順暢。

近日全台新冠肺炎（COVID-19）本土確診個案連環爆，為了強化防疫作為，中央流行疫情指揮中心宣布，營業場所全面改採實名實聯制，讓消費者能安心購物。然而，大多商家使用紙本作業登記資料，登記用的紙筆可能存在病毒媒介的風險，消費者填寫耗時、字跡識別和資料正確性也將成為未來疫調與資料彙整一大挑戰。

運用手機智能實聯制，達到零接觸的防疫落實

在人手一機的時代，透過手機多元支付消費與使用線上紀錄行程，才是避免成為防疫破口的最佳途徑，采威國際資訊也在雙北市防疫層級升為第三級警戒的當天，立即投入Line OA工具的運用設計，以因應現今持續擴大實聯制度，希冀透過Line官方帳號多元科技應用，降低實聯制為店家帶來的人力消耗困擾，更能有系統的啟動防疫作業。

對此，采威國際資訊董事長蕭哲君認為，降低防疫成本和實聯制流程對業者來說至關重要，在疫情嚴峻時期，采威國際資訊汲取中部LineOA應用服務的成功經驗，協助其他商圈及中小型業者快速做好實聯制作業，「希望陪著在地業者挺過這一次衝擊！」

采威國際資訊設計的Line OA操作方式，業者只需搜尋「@181ofyou」或掃描QRcode加入，利用手機完成申請，自行印出QRcode張貼，就能提供民眾於現場掃描、填寫實聯制相關資料。（個資相關處理原則，依照指揮中心頒布的實聯制措施指引落實管理機制）

專案負責人：(04)23272670 王先生｜[email protected]

Ｈｉ－防疫實聯打怪獸

(中時新聞網)