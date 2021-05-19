澳洲與美國的研究團隊研發出新型抗病毒療法-基因靜默RNA（gene-silencing RNA）技術，能夠殲滅老鼠體內99.9%的新冠病毒。

澳洲與美國的研究團隊開發出能夠降低99.9%新冠病毒量的實驗性抗病毒療法，團隊目前針對老鼠進行實驗，證實能夠改善老鼠的存活率及死亡率，在倖存的老鼠中，肺部已經針測不到任何病毒。

綜合澳洲財經媒體「Business News Australia」、澳洲廣播公司（ABC）報導，由澳洲格里菲斯大學（Griffith University）附屬昆士蘭孟席斯衛生研究院（Menzies Health Institute Queensland）及美國貝克曼研究院（Beckman Research Institute）研究人員所組成的跨國團隊，13日在國際學術期刊《分子治療》（Molecular Therapy）刊登能夠殲滅新冠病毒的新一代抗病毒療法。

研究團隊使用稱之為小干擾核糖核酸（small interfering RNA，siRNA）的基因靜默RNA（gene-silencing RNA）技術，直接攻擊病毒的基因組，讓病毒無法再進行複製，團隊也客製脂質奈米粒子，將小干擾核糖核酸直接送進患者的肺部。

團隊目前已經對老鼠進行實驗，任職於格里菲斯大學的共同研究主任（co-lead researcher）麥克米蘭（Nigel McMillan）表示，「團隊注射脂質奈米粒子，它們就自己去尋找病毒，然後就像追熱飛彈（heat-seeking missile）一樣摧毀病毒。」

他說，這是他們頭一回能以包裹成粒子的形式送進血管、攻擊病毒，小干擾核糖核酸透過血管輸送進入肺部、肺臟細胞，摧毀受病毒感染的肺部細胞，這種療法降低了99.9%的病毒量，他還特別強調治療過程中，一般正常細胞完全不會受到傷害。

基因靜默RNA技術主要建立在如克流感（Tamiflu）、瑞德西韋（Remdesivir）等現有抗病毒藥物之上，這些藥物的作用主要在降低新冠症狀、讓患者早點康復，不過麥克米蘭指出，新技術能夠阻止病毒複製，所以患者能夠自行康復，這種方式也會讓患者的康復速度更快。

麥克米蘭指出，雖然基因靜默RNA技術並不能完全「治癒」新冠患者，但它的治療效果幾乎和完全治癒一樣好，在老鼠實驗中，團隊發現存活下來的老鼠「肺部已經偵測不到任何新冠病毒」，「療法改善了染疫老鼠的存活率及死亡率。」

他說這種療法能夠治療重症患者或是在檢疫中心隔離的輕症患者，對前者而言，接種疫苗已經太遲了，針對後者，療法能夠確保患者不會受病情所苦，「如果治療得夠快的話，我們基本上能夠排除人們因為這種疾病而死。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）曾指出儘管目前市面上已出現新冠疫苗，但仍沒有針對新冠病毒的直接治療方式，麥克米蘭說，就直接療法來看，基因靜默RNA技術算是第一個。

基因靜默RNA技術的另一個優點是不只適用於對抗新冠病毒，也能擊潰變種新冠，甚至是其他種冠狀病毒。格里菲斯大學的研究共同作者莫里斯教授（Kevin Morris）表示，這種療法被設計為用來對付所有亞型冠狀病毒，包括SARS冠狀病毒（SARS-CoV-1）、新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），以及任何未來發展出的變種病毒，他說這種技術主要瞄準病毒基因組中的超保守區域（ultraconserved regions）。

此外，療法中使用的奈米粒子能夠在攝氏4度的環境中維持穩定達12個月，一般室溫下能維持1個月以上，因此在資源匱乏的環境中也能用這種方式治療新冠患者。

麥克米蘭說，團隊接下來要進行下一階段的臨床實驗，順利的話，最快2023年就能在人體上進行這種療法。

(中時新聞網)