【回憶殺】香港歌手胡蓓蔚剛出道時被封為「翻版王菲」，然而她的演藝事業並不順利，所幸男友單立文(演出三級片因「西門慶」一角走紅)始終陪伴在她身邊，帶她走過一次又一次的低潮，不婚主義的兩人最後竟攜手踏入禮堂，結婚十幾年都一樣恩愛甜蜜，羨煞不少人，儼然成為香港娛樂圈的模範情侶檔。

胡蓓蔚12歲就開始學習歌劇，從小就是合唱團成員，中學畢業後，她遠赴美國進修聲樂，畢業後回國進入樂壇，儘管打著「翻版王菲」的響亮名號，發展卻不如預期，正式和唱片公司解約，胡蓓蔚陷入事業低潮，落魄到戶頭只剩下2萬元，所幸當時還是男友身份的單立文無條件金援她，還讓她搬到家中住，在胡蓓蔚最失意時，不離不棄陪伴在她身邊。

夫妻倆一路走來，感情始終如一。（圖/翻攝自IG）

2004年，胡蓓蔚加入TVB跨足主持和戲劇圈，終於重新找到自信，她和單立文攜手走過風風雨雨，卻因為2人都是不婚主義，曾沒想過要結婚，直到胡蓓蔚身邊有位同樣秉持不婚念頭的朋友竟結婚生子，終於讓她動搖向單立文開口：「我們結婚吧。」而單立文也不假思索答應，早已視彼此為靈魂伴侶的情侶倆踏入婚姻，竟變得更加恩愛，單立文更從此成為「愛妻號」。

胡蓓蔚和單立文結婚後感情更好了。（圖/翻攝自胡蓓蔚IG）

只要夫妻倆吵架，單立文一定先低頭道歉，相處23年來，沒有吵過10次架，無論是出遊地點或餐廳，一概交給老婆大人決定，且他們興趣相同，是情人也是最好的朋友，至今仍會在社群平台上高調放閃，單立文曾說過：「兩人相處要適當調節，不能自我中心，始終要顧及對方感受」，因此事事以老婆為優先，而胡蓓蔚也曾驕傲地說，婚姻能這麼成功都要歸功於老公，2人用時間證明，他們就是愛情最美的樣子。

(中時新聞網)