Apple Music無預警宣布6月升級HiFi音質，並針對AirPods、Beats耳機推出支援杜比全景聲的空間音訊特性，帶動各界對於HiFi音質相關問題的好奇。如果你也期待聆聽更高音質的串流音樂，耳機、網路速度事實上都會影響體驗，好奇的你可一起來了解！

KKBOX早於Apple Music在台推出HiFi音質服務。根據KKBOX說明，KKBOX為亞洲最大無損音質曲庫，全曲庫超過 7,000萬首歌、HiFi 超過 4,000萬、Hi-Res 超過 300萬。KKBOX 自2020 年底推出全台第1個 HiFi 無損音質服務，提供16 bit / 44.1 kHz 或 16 bit / 48 kHz 音樂格式，今年四月宣布台灣高解析音質格式「Hi-Res」上線，升級提供 24bit / 48kHz、24bit / 96kHz 或 24bit / 192kHz FLAC 檔案。

【哪些串流音樂平台支援HiFi音質？】

目前在台灣提供合法無損音質串流服務只有 KKBOX，國外提供無損音質串流服務，包含 Amazon Music HD、Tidal、Qobuz 皆未在台灣正式提供服務。

而Apple Music則是宣佈將會在6月份升級，現有訂閱用戶不需要額外加價就可以體驗全曲庫7500萬首的HiFi音質音樂，而上線之際預計會有部分音樂支援杜比全景聲的空間音訊。Spotify則是在2021年2月宣布將推出HiFi音樂，但是Premium 付費訂閱用戶未來將能升級至無損音質「Spotify HiFi」，但目前沒有確定推出的時間與相關服務細節。

【HiFi音質的定義為何？】

KKBOX指出，HiFi 為 High Fidelity 的簡稱，代表的是「高傳真」，一般來說 CD 音質 (16bit/44.1kHz) 以上的音質就會包含在「高傳真」的定義內。而根據日本JEITA所公佈的文件定義，Hi-Res 高解析音質則提供超越CD音質的格式：24bit / 48 kHz、24bit / 96 kHz 與24bit / 192 kHz 。

【音質規格如何解讀？】

舉24bit/192kHz為例，其中的 24 bit 指的是「2 的 24 次方」來記錄聲音的強弱輕重變化，而「Hz」是頻率，用於聲音的數位取樣，定義為 1 秒內作多少次取樣。 192kHz 是 1 秒內作出 192,000 次的取樣點位，取樣點越多失真會越低，更能真誠還原音樂的細節。

音質規格如何解讀？（KKBOX提供）

【要聽無損音樂，建議網路環境是？一定要5G嗎？】

網路速度會影響播放音樂的流暢度，因為無損音質的音樂檔案比較大， 5G 能帶來更流暢的行動聆聽體驗。

而因音檔規格不同、每首歌曲檔案大小不同、消費者裝置（手機或電腦等）也不同，較難保證在多少網速不會Lag。以平均來說，HiFi 音質檔案大小約為 35MB，Hi-Res 音質檔案大小約為 50~100MB。

KKBOX建議在 Wi-Fi 或網路環境穩定下使用，或者透過 5G 獲得最佳體驗，如果用戶想要節省行動網路流量，可先使用 Wi-Fi 下載音檔，但須考量個人設備的儲存空間。

【藍牙耳機到底能不能聽無損音樂？】

KKBOX指出，目前市面上無線耳機支援 HiFi 等級的傳輸僅有「高通的 aptX HD 、 SONY LDAC」 兩種。當前蘋果手機（iPhone）和電腦都沒辦法以這兩種格式提供無線傳輸，同時 AirPods 系列耳機僅支援藍牙AAC 傳輸，因此無法聽到無損音質。這一點已經獲得蘋果官方證實，當前的所有AirPods耳機（AirPods、AirPods Pro、AirPods Max）以及Beats耳機，都僅能支援杜比全景聲的空間音訊。

【想聽無損音樂 耳機應該怎麼選？】

HiFi 無損音質相對於一般音質保留了更多音樂的細節，但聽到的差異程度會隨著聆聽的設備而有不同。KKBOX建議使用有線耳機、數位音訊播放器（digital audio player, DAP）、或是DAC（數位類比轉換器。這是一台外接的機器，可能透過 USB的方式連接電腦或手機，可以解析Hi-Res 的音質。產品面上，想聆聽HiFi音質，DAC 加上耳機是必要的設備，可以是分開的兩台，也可以是二合一的裝置），或支援 aptX HD、LDAC 藍牙解碼的設備聆聽，享受細膩真實的無損音質串流音樂。

以耳機來說，當前僅有Hi-Res認證，而有線耳機、無線耳機都可以申請。因為無線耳機支援 HiFi 等級的傳輸僅有高通aptX HD 、 SONY LDAC兩種，因此若是無線耳機支援Hi-Res音質，也就是等於支援高通aptX HD 、 SONY LDAC其中一種傳輸標準。然而申請認證與否，不一定等於耳機的播放能力（可能支援Hi-Res播放，但是沒有申請認證）。建議要挑選聆聽無損音質耳機的朋友，多看多問，確保自己可以選購到合適的耳機，無痛升自己的音樂體驗！

(科技)