台股18日一掃連跌陰霾，指數報復性強彈792點，創下史上最大漲點，收在16145點，重返萬六大關，電子、傳產全面大漲，外資連兩天大舉回補逾550億元，鼓舞了市場投資信心。分析師表示，台股全面暴漲後，周三、周四漲勢會放緩，下一步要留意有續航力的股票，其中電子股看好雙D族群（記憶體和面板），傳產股重點放在鋼鐵、航運和塑化類股。

外資繼17 日大買超333.9 億元後，周二（18日）再加碼221.34億元，累計兩個 交易日掃貨555.24億元；買超個股部分，友達、群創連兩天搶進，共超過22萬；台積電也是連三日回補，周二再買8916張。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，台股大漲近800點，站回萬六之上有幾個原因，首先融資殺的很徹底，這波融資從高點2740億減到周一（17日）的2145億，減幅21.72%，比大盤跌幅14.4%高很多，周一盤中低點15159點，算是打出第一隻腳。

第二個原因是投資心理，過去一年台灣沒有普篩，大家習慣零確診，現在看到一天2、300個病例，無法適應而出現恐慌情緒，但過幾天數字達到高峰後開始趨緩，再回頭看就習慣了，但提醒對疫情仍不可掉以輕心。

最後原因是外資連兩天買超逾550億，帶動市場投資信心大增。

他認為，周二傳產、電子全面大漲，之後兩天大盤漲勢將放緩，下一步留意仍有續漲力道的跌深股，電子股代表並非IC設計，而是雙D族群（記憶體和面板），友達、群創、彩晶本波下殺4成，後市仍有可為，跌深的鋼鐵和航運也可留意。

蔡明彰提到，18日布蘭特原油盤中衝上70美元，創下三月中旬以來新高，此時歐美紛紛解封，重啟經濟活動，民眾搭機或開車出遊機會增加，激勵原油報價上揚，投資人接下來買股重點，可鎖定塑化類股，不僅股價跌深又受惠油價上漲利多。

(中時新聞網)