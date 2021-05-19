甲狀腺患者飲食時是不是有哪些地雷食物不適合吃，首先要知道的是你的甲狀腺怎麼老是鬧脾氣！賴睿昕中醫師表示，除了甲狀腺惡性腫瘤必須立即切除外，其餘的甲狀腺異常就像是個不聽話的小孩，不管是甲狀腺亢進或是甲狀腺低下，還是只是單純的甲狀腺結節或是囊腫，中醫認為這都是內分泌與免疫調節出了問題。

●甲狀腺異常患者別碰地雷食物 應控制攝取量

（1）堅果類

首先談到地雷食物就是堅果，包含開心果，花生，核桃、葵花籽、杏仁、松子等，因添加糖和鹽等調味料，脆香爽口常讓人一吃就停不下口，但這些調味料對甲狀腺囊腫患者來說，卻是一大負擔，應減少食用，即使是未加工的堅果，因為屬於富含脂肪的高熱量食品，堅果的屬性偏燥，吃太多往往會容易口乾，喉痛，對甲狀腺結節與囊腫也容易有刺激的傾向，患者如果要吃，也要掌握吃未加工堅果和每天不可超過20至30公克的原則。

（2）海鮮類

賴睿昕中醫師解釋，甲狀腺機能異常的病人飲食上更需要特別注意，當本身不怕冷，情緒易激動，容易亢奮的甲狀腺亢進病友要避免攝取大量的海鮮，原因在於避免攝取過量的碘，特別是鮭魚、鮪魚、旗魚等大型海水魚，因為含碘量和環境賀爾蒙的關係，容易影響甲狀腺功能的穩定性，所以建議每2天吃一份就好。因為碘是製造甲狀腺荷爾蒙的原料，限制碘的攝取，才能抑制甲狀腺荷爾蒙的製造。

鮭魚、鮪魚、旗魚等大型海水魚，因為含碘量和環境賀爾蒙的關係，容易影響甲狀腺功能的穩定性。(示意圖/Shutterstock)

（3）藥燉排骨等進補

此外容易上火的的食物，包含高溫油炸、高溫燒烤、沙茶、紅蔥頭、紅蔥酥、麻油、薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、藥燉排骨等要適量，甲狀腺亢進最怕的就是隨便亂補，溫補容易化燥生熱，對於甲狀腺與免疫的調節未必有正向的調節，曾有患者一吃完十全大補湯就開始心悸跟手抖，不斷冒汗，原以為是食物中毒，原來是甲狀腺亢進在作怪。

（4）黑糖薑母茶與咖啡

此外女性朋友在月經有常喝的黑糖薑母茶與咖啡也要適量服用，生薑與黑糖在食物的屬性也是偏溫對於心跳快的朋友也要注意，而含有咖啡因的飲品會刺激心律，容易讓甲狀腺亢進患者產生胸悶不適的壓迫感。

（5）十字花科蔬菜適量補充

患者常常有疑問十字花科蔬菜到底可不可以食用，十字花科蔬菜包含花椰菜、高麗菜、大白菜、青江菜、油菜、芥菜、大頭菜、蘿蔔等，但跟海藻海帶類相比，十字花科食物的含碘量相對較低。十字花科蔬菜包括皆是常會攝取的蔬菜類，綠色蔬菜可以有效的調節免疫，中醫認為可以潤燥降火，對於甲狀腺亢進反而有正向的作用。

（5）醃製、火鍋湯頭、加工澱粉類食物

甲狀腺低下患者由於身體水分調節代謝差容易產生水腫，中醫稱之為三焦水道不通調，加上身體缺乏動能，所以常常手足腫脹、身體發胖，這時醃製的食物如鹹菜、香腸、臘肉、煙燻製品、蜜餞，高鈉的火鍋湯頭容易引起水鈉滯留而加重水腫。

此外，飲食上不需要刻意補充碘，原因在於甲狀腺低下常常都是免疫調節失常的問題，過度加工的澱粉類食物如蛋糕、蔥油餅、油條、餅乾等也會干擾甲狀腺功能、人體的內分泌和新陳代謝系統，平常應減少精製糖、油、砂糖、鹽、玉米粉及麵粉類等製作的精緻食物，多吃新鮮自然的食物或食品，可以幫助調節內分泌和免疫系統。

那甲狀腺低下總算可以吃補了吧，賴睿昕醫師也不建議，因為如果是免疫系統攻擊自己的甲狀腺產生低下的情況，越溫補的食材反而讓免疫更失調，所以只要有甲狀腺疾病的朋友都不建議自行隨便亂補，使用中藥前務必請專業的中醫師評估。

(中時新聞網)