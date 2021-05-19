舌苔到底哪裡來？舌苔需要特別清潔嗎？柏登牙醫院長黃斌洋醫師表示，舌苔混合了口腔中的細菌、唾液、食物碎屑、白血球、以及口腔中脫落的上皮細胞所組成，正常來說應該是薄薄一層覆蓋在舌頭上，如果舌苔異常增厚、變色恐為健康警訊，建議就診接受檢查。

伸出舌頭都會看到舌頭上有一層白白的舌苔，舌苔到底從哪裡來呢？黃斌洋醫師表示，舌苔混合了口腔內的多種物質，包括唾液、細菌、食物殘渣、上皮細胞代謝剝落、白血球等慢慢堆積在舌頭上形成一層苔狀物。

正常來說，透過日常的飲食咀嚼、飲水、漱口等過程，都有助於清潔舌苔，避免舌苔大量堆積，因此，對於健康狀況良好的人來說，舌苔應該是薄薄一層白苔，且會明顯透出舌頭粉紅的顏色。

舌苔需要清潔嗎？(圖/健談提供)

然而，舌苔到底需不需要清潔？這個問題目前仍未有定論，由於舌苔的堆積是症狀而非疾病，若自覺舌苔厚、有異味，用牙刷輕刷舌頭表面幫助去除舌苔是沒問題的，但若舌苔沒有異狀，無需特別清潔也無損口腔健康。

黃斌洋醫師補充，其實舌苔的變化有時可能正暗示著身體的健康狀態，若舌苔有增厚、變色現象恐為健康警訊，建議積極諮詢醫師診斷為佳。

(中時新聞網)