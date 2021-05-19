明明約定好了使用3C的時間，但每次到了該關機時，孩子就使出「推拖閃躲飄」之技，爸媽真是不勝其煩。如果你家也常上演這種戲碼，不如將「人與人」之間的約定，化為「人與機器」的約定，也就是用沒有妥協空間、也聽不懂「等一下」、更沒有模糊地帶的科技產品來對付「人性」。

●活用科技產品，幫助孩子學會自律

有些爸媽會覺得，有必要防孩子使用手機像防賊嗎？首先，爸媽要先匡正自己的出發點與心態：爸媽使用外在的工具來控管網路時間，可不是壓制，而是在協助孩子從「他律」順利走向「自律」；這是一股「助力」而非「阻力」。從這個出發點來和孩子討論，他們才不會覺得像被銬上了刑具，而是接受必要的協助。終有一天，他們能體會爸媽是用心良苦，而非惡意防堵。爸媽可以考慮善加利用的科技產品有：

●路由器

英文是 Router。請大膽放棄查看維基百科的定義吧，因為很可能愈看愈糊塗，最後因不了解而錯失這個好發明。容我來譯成白話文吧。

就把它想成一個有很多閘門的管制中心，每一個閘門都控管一個家裡的3C用品，比如說桌機、爸爸、媽媽、大女兒的手機、小兒子常用的 iPad，這樣就有五個閘門，就像控管自來水要給誰家使用一樣，路由器可以分別設定這幾個閘門要不要打開、幾點開、幾點關。

只要是孩子沒有行動網路，或是行動網路很有限，也就是全家人回到家都需仰賴家裡的 Wi-Fi，那麼這會是一個非常棒的選擇。不過，爸媽若用此法，是管不到孩子在家裡以外使用手機的狀況的。

●Google Family Link

我認為這是一種非常全面性的管理工具，但是孩子也必須擁有 Google 的帳號。若孩子未滿十三歲，可由爸媽幫孩子申請帳號，然後爸媽下載「Family Link 家長版」，孩子則下載「Family Link 子女版」。投資一點點時間玩一下 Family Link 的各種功能，並且，和孩子討論一下你的要求和他的需求，再來好好設定一番，就能一勞永逸。這是一款非常受到歡迎也很好用的 App，它的功能有：

.時間管理：可以從遠端來設定孩子的使用時間、使用上限時間、就寢時間，也可以隨時依照需要，比如說社交場合、用餐時間、家人共處時間等，隨時控管孩子的使用時間。

.管理孩子的 App：孩子要下載任何的應用程式，系統都會通知父母，經過父母核可才可以下載，對於特定的 App，爸媽也可以封鎖，不讓孩子觸及到（但不會消失，一旦解除封鎖仍然可以觸及）。

.掌握孩子使用各種應用程式的時間：系統會提供詳細數據，讓父母一目了然孩子花在臉書、LINE、IG、各遊戲等的時間。

.掌握孩子的行蹤：但這必須在開機、並開啟定位功能狀況下，才有用。

.管理孩子的 Google 帳戶：比如，變更 YouTube Kids 的內容篩選設定；也可以選取「安全搜尋」的功能，但由於其篩選器和 Chrome 網站的設定沒辦法百分之百的契合，因此，孩子還是有可能接觸到煽情、露骨、聳動的不適當內容。爸媽還是要盡可能細膩地了解孩子的上網活動。家有青少年，關於 YouTube，建議選擇「嚴格篩選模式」。

.監督者不限於一位：爸媽都可以管理孩子的帳戶。

如果你家也常上演限制孩子使用3C時間卻使不上力的戲碼，不如將「人與人」之間的約定，化為「人與機器」的約定，讓實用科技技巧幫忙。(示意圖/Shutterstock)

●iPhone 的「家長模式」

如果孩子是用 iPhone，那麼充分使用它所提供的家長功能就超級完美了。點進「設定」，點選項「螢幕使用設定」，就有非常清晰、直觀式的設定頁面，只要願意花一點點時間，設定上幾乎沒有難度，非常流暢。

不過，首先要設定「螢幕使用設定」的密碼（當然，這個密碼永遠只有爸媽知道），然後再來逐項進行設定，如：「使用時間」的設定、「App 限制功能」的設定、「永遠允許使用」的 App 設定等。

此內建功能可以針對個別的 App 來設定使用時間的上限，比如臉書、IG、特定的遊戲等，避免孩子玩過頭；同時，為了防止孩子一時衝動亂花錢買虛擬道具，還可以開啟「禁止 iTunes 與 App Store 的購買」，再進一步點入，更可以開啟「App 內禁止購買」。

除了時間與 App 的掌控，家長最擔心的不當網頁也可以過濾，只要點入「內容與隱私權設定」，再開啟「內容限制」的功能，然後點選「網頁內容」，不適當的網頁就會被過濾掉。

●最簡便的管理工具：電信公司提供的系統設定

對於自覺數位落後，或擔心怎樣都搞不懂新式科技的爸媽來說，那麼就直接使用電信公司提供的管理系統吧。比如中華電信，每個月付極少的費用，就可以到它專屬的網頁「HiNet 上網時間管理」，設定 Wi-Fi 的開放時間，以每半小時為單位，爸媽只要在不可開放的時段點「×」即可。

但這和使用「路由器」一樣，前提是，你家孩子沒有充裕的行動流量，大多必須仰賴家裡的 Wi-Fi。當然，爸媽也同樣管不到孩子在外使用手機的狀況。

《家有青少年之爸媽的33個修練》書封。(圖/天下文化出版提供)

(中時新聞網)