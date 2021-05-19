雙北防疫升級，篩檢壓力倍增，工研院研發的「正壓式檢疫亭」漏夜搬至台北中興醫院和剝皮寮，提高零接觸快篩的效率。這是否代表距離全國擴大普篩已經不遠？

2020年新冠疫情延燒時，工研院就曾向多名醫師取經、共同研擬設計概念，研發出無塵室規格的「正壓式檢疫亭」，先前已於台大生醫醫院竹北院區、新竹馬偕醫院運作近1年。

15日晚間，兩座檢疫亭拆裝至台北中興醫院、剝皮寮兩地支援採檢，16日清晨2點多也完成機組設置。

●什麼是「正壓式檢疫亭」？5大特色提升篩檢效率

「零接觸採檢站」以微正壓確保亭內密閉性，檢疫人員在內、採檢民眾在外，雙方不必接觸，也完全排除飛沫傳染風險。

根據工研院，正壓式檢疫亭有5大特色：

.安全反對流：檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受污染的空氣無法進入檢疫亭，能夠降低醫護採檢時的風險。

.獨立潔淨：類似電話亭規格，人員與患者零接觸，減少相互感染疑慮；且「無塵等級」比醫院的外科手術室更嚴格。

.採檢量高：雙面檢疫的設計，提高採檢量能，1小時至少可採12位、1天採檢數可達240位。

.節能舒適：亭內裝設冷暖氣機，無論酷暑或寒冬，均維持24小時恆溫、恆濕，讓身著防護衣的檢疫人員更舒適；並運用智慧科技節能，1天電費不超過60元。

.組裝迅速：檢疫亭結構單純、組裝迅速，有利機動佈建。

「零接觸採檢站」以微正壓確保亭內密閉性，檢疫人員在內、採檢民眾在外，雙方不必接觸。(圖/工研院提供）

根據指揮中心疫情監測組組長周志浩說法，全台目前共126家檢驗院所、一天篩檢量能可達1.6萬件。

●以色列、韓國、新加坡 靠「快篩站」提高採檢量能

國際間已大量使用類似的無接觸檢疫措施，提高篩檢量能、減少醫護感染。

去年，以色列就研發類似的「零接觸採檢亭」，韓國、新加坡則設零接觸的「檢測得來速」，受測民眾不必下車，就能讓醫護人員從車窗外採樣受檢。

韓國在新天地教會爆出群聚感染後隔天，單日採檢量能就高達1萬人，之後每日平均採檢1.5萬～2萬人次，據點更多達600多家。

《科學報告》期刊的研究已經發現，篩檢量與新冠致死率呈負相關，也就是說，篩檢數量愈低，致死率愈高，專家在研究中建議提高篩檢數量、強化政府效能，有助於降低新冠肺炎致死率。

台灣篩檢量能雖然充足，但陳時中呼籲「沒症狀的人不需要採檢」，到人多的地方反而增加感染風險，普篩更將使現況更混亂，目前僅針對高風險區域做優先廣篩。

(中時新聞網)