38歲女星王思佳在2016年與老公Joe結婚，王思佳出道多年，直率性格深受許多粉絲喜愛，今年三月無預警宣布懷孕好消息，令粉絲又驚又喜，昨18日在臉書po文分享：「結婚五週年快樂了！」照片曝光家裡室內裝潢與設計，家裡彷彿像在是皇宮不輸飯店，享受著愜意生活方式。

王思佳與老公Joe經常社群裡分享兩人生活，因爲台灣本土疫情確診人數增高的關係，兩人在自家裡慶祝結婚5週年紀念日，畫面中兩人對看恩愛的畫面，令許多人羨慕生活，配上窗外的美景彷彿在皇宮中喝一杯下午茶。

王思佳日前在個人youtube頻道分享最新影片孕婦媽咪穿搭術，影片累積50萬觀看次數，將晉升為人母還是不忘打扮，在影片中穿搭多套洋裝並解說：「不要再有孕婦的迷思，自己有一個框架去限制自己，把以前的衣服再拿出來穿，會發現很多驚喜出現。」鼓勵大家想怎麼穿著，就怎麼穿著，不需要活在別人的眼裡，自穿著舒適就好，鼓勵女性在懷孕期間，可以打扮成自己喜歡的樣子。

網友紛紛在底下留言祝福：「結婚週年快樂」、「怎麼在家裡還是這麼有儀式感」、「這房子會不會太像皇宮的感覺」、「童話故事王子與公主 恭喜！」、「怎麼可以這麼合拍！好美的畫面！」、「姊的新家好宮廷的感覺」、「太浪漫了 在家也儀式感 Versace 情侶裝」。

(中時新聞網)