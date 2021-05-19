最新研究顯示，最近發生的Colonial Pipeline輸油管勒索軟體攻擊背後的駭客組織DarkSide，在上週關閉之前，共收到了9000萬美元的比特幣贖金。

本月初，Colonial Pipeline遭受了毀滅性的網路攻擊，迫使該公司關閉了美國大約5500英里的管道，嚴重破壞了東南部各州的輸油系統。FBI將這次襲擊歸咎於DarkSide，這是一個據信位於東歐的網路犯罪集團，據了解，Colonial向該組織支付了500萬美元的贖金。

DarkSide運營著一種所謂的「勒索軟體即服務」業務模型，這意味著駭客開發並銷售了勒索軟體工具，並將其出售給其他犯罪分子，然後他們再進行攻擊。勒索軟體是一種惡意軟體，旨在阻止對電腦系統的訪問。駭客要求贖金（通常為加密貨幣）作為回報，以恢復訪問權限。

週五，總部位於倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示，已經確定DarkSide用來從受害者那裡收取贖金的比特幣錢包。同一天，安全研究人員說，DarkSide在失去對伺服器的訪問權限並清空了其加密貨幣錢包後已經關閉。根據報告，DarkSide還歸咎於「來自美國的壓力」。

Elliptic在周二的部落格文章中表示，DarkSide及其分支機構從至少47個不同的加密貨幣錢包獲得了至少9000萬美元的比特幣贖金。Elliptic說，來自機構的平均付款可能為190萬美元。

湯姆·羅賓遜·埃利皮克（Tom Robinson Elliptic）的聯合創始人兼首席科學家說：「據我們所知，該分析包括向DarkSide支付的所有款項，但是可能尚未發現進一步的交易，此處的數字應視為一個下限。」

Elliptic表示，DarkSide的比特幣錢包包含價值530萬美元的數位貨幣，上週資金被耗盡。有人猜測這枚比特幣已被美國政府扣押。

根據Elliptic的數據，在9000萬美元的總收入中，有1550萬美元流向了DarkSide的開發商，而7470萬美元流向了其附屬公司。Elliptic說，大部分資金都被發送到加密貨幣交易所，在那裡它們可以轉換成法定貨幣。

(中時新聞網)