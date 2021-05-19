台灣近日疫情爆發，不少確診者都被發現曾經前往萬華阿公店，不僅網友好奇阿公店有何魅力，連出身美國加州的「華人電音教父」羅百吉也在臉書詢問：「萬華到底是多好玩？為什麼那麼多人要去萬華？那是玩什麼？」果然得到不少老司機網友專業回應。

關心台灣疫情的羅百吉，早前才在呼籲民眾別去搶物資，昨（18日）晚間更忍不住在臉書好奇提問：「萬華到底是多好玩？為什麼那麼多人要去萬華？那是玩什麼？」吸引不少老司機網友專業分享經驗談。

一位自稱是萬華人的網友就說，萬華茶藝館、阿公店基本200間起跳，其中包含清茶館、卡拉OK、越南店，小姐年輕到老都有，還有俄羅斯小姐，客層也是從年輕到老，絕非大多人認為的都是老人在消費。

這位萬華老司機更爆料，一般人去萬華的玩法都是先去梧州街吃大排檔，兩杯黃湯下肚就去續攤唱歌，唱完歌再去某大樓好舒服，然後搭計程車回家，但依照他的經驗來說，還是林森北比較好。

另外也有網友向羅百吉解釋，阿公店其實就是一個小姐從35到80歲都有的地方，所以通常消費族群都是年紀稍長的人，但去那邊不一定只做「人與人的連結」，也有客人只是單純去聊天喝酒唱歌的。

(中時新聞網)