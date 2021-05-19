美國空軍18日宣布，由於F-16 Block70/72的海外銷售狀況實在太好，已在洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）位於美國南卡羅萊納州格林維爾（Greenville）的工廠內，再增設一條F-16生產線，以滿足相關生產需求。

根據美國空軍聲明稿，近年來台灣、巴林、摩洛哥、斯洛伐克和保加利亞已訂購至少128架F-16 Block70/72，且部分「客戶」已表達對後續增購的興趣；南韓、希臘等多國也已簽署舊機升級合約，共有高達405架舊型F-16將升級至同樣標準；且由於目前全球有25個國家正操作各型F-16戰機，市場前景相當不錯，因此決定加開生產線。

美國空軍表示，在2016年德州沃斯堡（Fort Worth）廠區的F-16新機生產線關閉後，格林維爾廠生產線於2019年啟動，是目前唯一用於生產F-16新機的設施。預計這次新增的生產線將於2022年完成首架新機生產作業，並有望在1年後提高產量。

F-16海外軍售項目的產品整合團隊（IPT）領導人皮爾遜（Brian Pearson）上校表示，新生產線「非常重要」，不僅滿足現有客戶的交貨需求，更將讓美國能在新客戶出現時，擁有足夠的生產能力。

美國空軍戰機與先進航空器（Fighters and Advanced Aircraft）計畫執行官懷特（Dale White）准將則強調，F-16是一款「高性能且耐用」的戰機，將在未來數年中，為許多夥伴國家的國家安全發揮重要作用，同時也將藉此提高美國與相關國家之間的共同安全利益。

(中時新聞網)