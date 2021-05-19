前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於台灣一周內兩次大停電，前民進黨立委郭正亮直言，王美花不適合當經濟部長，建議她乾脆下台算了！

郭正亮18日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中直言，王美花不適合當經濟部長，因為他是智慧財產局出身的，經濟部兩大單位是工業局和國貿局，至少是這兩的大單位出來的，才能掌握住，台灣就是工業和國貿把經濟撐起來的，智慧財產局是小單位。

王美花對國際上FTA等貿易協定不熟，對工商企業界代表也不熟，比沈榮津差遠了。工業局國貿局才是走基層、了解台灣經濟實況，王美花差太遠了，建議她乾脆下台算了！

郭正亮披露，當時沈榮津升上去，作夢都沒想到是王美花當經濟部長。2017年815停電，當天經濟部長李世光辭職，8月19日中油董事長辭職，因為中油外包商插卡片錯誤導致大潭電廠停電。相比較這次停電，還兩次斷電，結果王美花部長出來說，台電董事長楊偉甫已經自請處分。郭正亮說，這應該直接下台。

郭正亮表示，蘇貞昌講一句話有弦外之音，「給一個禮拜整頓」，這句話的意思是，一周之內可能還會發生停電。

郭正亮判斷，如果現在換經濟部長或台電董事長，一周內又斷電，變成損失兩個經濟部長或台電董事長。就是預期一周內可能還會發生，到時候再一起殺。他直言，王美花不適合當經濟部長，建議她乾脆下台算了！

(中時新聞網)