深圳華強北賽格大廈出現搖晃？應急管理局：正在核查

18日中午深圳華強北賽格廣場大樓發生劇烈搖晃引發恐慌，所幸無災難或事故發生。專家稱當地並無地震，可能是強風引發共振效應所致。賽格大廈劇震也引起網民許多的聯想，各種預言式理論傾洩而出：一說此事預示「樓市不穩」，另一說則指加密貨幣市場將有劇震，更有說法稱賽格大廈是深圳「龍脈」華強北商業區的地標性建築，其無故狂震可能預示經濟及商業風暴降臨。這些猜測雖屬無稽，但仍反映出部份人對經濟前景不確定性有諸多憂慮。

深圳賽格廣場值班人員接到租戶反映感覺大樓晃動，大樓管理處迅速通過樓層廣播通知樓內人員應急疏散，花了40分鐘撤離了15000人。（圖／中新社）

據微博訊息與陸媒報導，深圳市華強北著名電子商品市場華強北指標建築賽格大廈，於18日下午出現劇烈搖晃，引起一陣驚慌。據大樓物業管理人員表示，大樓內當時有約15000名人員，花了40分鐘才全數緊急撤出，未發生任何災難或事故。有撤離民眾稱，劇震時根本不敢搭電梯，從24樓一路狂奔而下，心中驚恐莫名。視頻中逃出大樓人員也驚慌四散，景象有如災難電影。

深圳官方表示，事發當時沒有發生地震，住建局進行初步檢測後也認為大廈主體結構安全，大樓周邊場地未見地裂或牆板脫落損壞。曾經參加過深圳多棟超高層建築設計與建設的專家陸建新分析，賽格是目前世界最高的鋼管混凝土結構大廈，此次晃動排除了地震的因素後，比較大的可能是因為颳風引發大樓產生共振，情況類似去年虎門大橋發生晃動的情況，劇震原因尚需權威部門進一步調查確認。

深圳華強北賽格廣場大樓發生劇烈搖晃引發恐慌，所幸無災難或事故發生，大廈劇震也引來許多民眾圍觀。（圖／中通社）

不過，隨後深圳發布的天氣實況和預報指出，18日中午後刮3級南風，最大陣風5級。網友議論稱，這種風速實在算不了麼強風，很難相信是強風造成大樓劇震。

賽格大廈撤離民眾稱，劇震時根本不敢搭電梯，從24樓一路狂奔而下，心中驚恐莫名。視頻中逃出大樓人員也驚慌四散，景象有如災難電影。（圖／微博）

賽格大廈位於深圳市交通幹道深南中路與華強北路交匯處，由深圳賽格集團投資興建，是深圳最繁華華強北商業區的地標性建築。它是一座高355.8公尺的79層建築，建成於1999年。該大樓附近的華強北商業區是大陸規模最大的電子產品交易市場，被認為是早期深圳發展的指標性地區，其商業模式充滿強烈的中國特色，是改革開放政策在深圳實踐與發展的象徵。

網路上的議論說，中國傳統地理風水角度來說，華強北被稱為深圳經濟的「龍脈」，賽格大廈則是華強北這個「龍脈」最具指標性的建築。因此這次賽格大廈無故劇震，網民猜測說：難道是深圳的「龍脈」有變？也令人聯想到北京近期針對阿里巴巴、騰訊等多家網路科技公司進行反壟斷整頓措施，可能真的要改變數十年來大陸電子與網路科技業走向。其中曾是中國最大市值公司的騰訊，其總部設於深圳，也是最具代表性、實力最強的深圳企業。

曾是中國最大市值公司的騰訊，其總部設於深圳，也是最具代表性、實力最強的深圳企業。騰訊在近期遭到官方下令整改，被認為是大陸進行網路反壟斷的重要指標之一。（圖／中新社）

此外，賽格大廈內的賽格廣場一直是大陸消費性電子產品交易最熱絡的商場，更是電腦、手機及其相關產品最活躍的市場。自加密貨幣風行後，賽格廣場成為中國最主要的比特幣加密貨幣挖礦機銷售地，近期比特幣雖暴漲暴跌，但當地挖礦機銷售依然熱絡。這次賽格大廈劇震，有網友譏諷稱，所謂「共振」效應，「大概率就是樓內挖礦的幾十萬塊硬碟同時高速旋轉引發共振效應導致」。甚至有網民猜測，近日因特斯拉停收加密貨幣及馬斯克出脫比特幣，導致加密貨幣價格大跌，賽格一震之下，可能預示挖礦機與加密貨幣的前景已出現危機。

而近年來持續飆漲且從不回檔的大陸房地產價格，在所有與經濟相關的大小話題上也從不缺席。近來大陸各地連續推出房地產調控措施，不利房地產多頭走勢的猜測亦甚囂塵上。對於深圳地標性建築賽格大廈發生劇震，有網友神來一筆地評論稱：這意味著「樓市不穩」，「房價太強了，不晃，會被撞到地上」。

據陸媒指出，賽格大廈目前有多套二手寫字樓單位出售，一套面積70平方米的掛牌價是人民幣256萬元（合台幣1130萬元），合每平方米售價人民幣3.66萬元（約合每坪台幣53.4萬元）。按此價格，賽格大樓市價就將超過60億人民幣（合台幣265億元）。至於一般城市居民住宅價格多年來持續飆漲，購置房產已成為絕大多數青年的人生最大障礙，房價早已成為嚴重的社會問題。

以最近大陸財經政策而言，最受矚目的還是針對幾個網路巨頭的反壟斷罰款與整改措施，它不只會改變網路產業的商業秩序，也影響國內外不少人對大陸市場經濟與私營企業政策的信心，這些網路評論與街談巷議反映出部份大陸民眾的心態也頗值得玩味。

(中時新聞網)