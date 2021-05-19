香港疫情逐漸穩定，莫文蔚將在6月11至13日假香港體育館舉行「銀聯呈獻 絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站」，她特別製作了The Visual Album（影像專輯）《The Voyage》，與樂迷一同重溫她鍾情的多首經典歌曲外，同時亦透過影像分享她在音樂事業路上的所感所想，而第一波推出的歌曲正是她當年與周星馳、張柏芝一起主演的《喜劇之王》主題曲〈The Way You Make Me Feel〉。

莫文蔚主演的《喜劇之王》中，每一個場景都令人留下深刻印象，所以這次在《The Voyage》中，Karen特別選擇到石澳取景，而且更回到《喜劇之王》其中一個重要拍攝地點「石澳健康院」，於院中拍攝〈The Way You Make Me Feel〉的MV。

在MV拍攝期間，Karen特別以現場收音的方式重新演繹了〈The Way You Make Me Feel〉，拍攝前更與樂手多次排練，希望有最完美的表演，十分專業。對於重遊舊地，Karen感受良多，她回憶道：「當〈The Way You Make Me Feel〉音樂響起，很多畫面在腦海浮現，感覺就好像昨天發生一樣，這裡實在有太多難忘的回憶！加上有海風從沙灘吹過來，感覺好爽！」

(中時 )