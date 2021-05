香港疫情逐漸穩定,莫文蔚將在6月11至13日假香港體育館舉行「銀聯呈獻 絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站」,她特別製作了The Visual Album(影像專輯)《The Voyage》,與樂迷一同重溫她鍾情的多首經典歌曲外,同時亦透過影像分享她在音樂事業路上的所感所想,而第一波推出的歌曲正是她當年與周星馳、張柏芝一起主演的《喜劇之王》主題曲〈The Way You Make Me Feel〉。

莫文蔚主演的《喜劇之王》中,每一個場景都令人留下深刻印象,所以這次在《The Voyage》中,Karen特別選擇到石澳取景,而且更回到《喜劇之王》其中一個重要拍攝地點「石澳健康院」,於院中拍攝〈The Way You Make Me Feel〉的MV。

在MV拍攝期間,Karen特別以現場收音的方式重新演繹了〈The Way You Make Me Feel〉,拍攝前更與樂手多次排練,希望有最完美的表演,十分專業。對於重遊舊地,Karen感受良多,她回憶道:「當〈The Way You Make Me Feel〉音樂響起,很多畫面在腦海浮現,感覺就好像昨天發生一樣,這裡實在有太多難忘的回憶!加上有海風從沙灘吹過來,感覺好爽!」

(中時 )