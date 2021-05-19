新生代演員涂善存演而優則唱，發行個人創作單曲〈這首歌屬於你〉，這次在《HIStory4近距離愛上你》扮演陽光帥氣、直率豪爽的「蕭立呈」，與飾演藤沐仁的陳立安相戀，成為討論度爆棚的CP，他們日前一起拍攝告白版MV，讓涂善存和陳立安CP再度合體，在MV中甜蜜互動大放閃。

〈這首歌屬於你〉在《HIStory4-近距離愛上你》大結局中，涂善存飾演的蕭立呈演唱給陳立安飾演的藤沐仁聽，直到拍攝當天才放給陳立安聽，當下陳立安默默掉了眼淚。此外，劇中另外兩位主角安俊朋和林嘉威也是直到播出大結局時才聽到這首歌，隨後陪著涂善存一起和歌迷看告白版MV首播，兩人都說：「這首歌真的很驚喜，是立呈很深情很揪心的片段，很希望兩人能幸福。」

受到近日疫情急速升溫影響，涂善存新單曲宣傳也順應防疫準則，延期或改成網路直播，原定五月底要開拍的新戲，也延後拍攝，涂善存表示：「大家的健康最重要，希望粉絲不要前往直播地點等我們，雖然看到你們真的覺得很溫暖，但不要把自己暴露在危險之中，大家都要好好的。」

(中時 )