台語歌手紫君推出波新歌主打〈私奇〉，邀請金曲歌王施文彬一起合唱，睽違10年再度攜手合作，紫君說：「施文彬大哥絲毫沒有從金曲歌王的架子，在錄音的時候變成暖男指導我唱歌。雖然 中間也很多年沒跟彬哥見面，沒想到一通電話邀請，彬哥就答應來跨刀，貼心的彬哥知道我容易緊張總會跟我說放心有我在別擔心。」

紫君16歲就出道有很多的演出經驗，工作10幾年下來大約攢了上百萬元，投資了港式點心生意，但這次疫情影響，損失不少，目前活動商演取消10場，加上接下來有好幾場結合歌唱訓練班的簽唱會、錄影宣傳和加盟澤字號粿舖的兩家店開幕日期也有可能延期，希望疫情趕緊平穩。

紫君出道後，擁有很多的演出經驗，除了唱過紅包場之外也演過《戲說台灣》，回憶起參加拍戲經驗，紫君說：「因為自己很頻尿，晚上一定會起來上洗手間，第一次拍戲說時我們住的地方是很舊的三合院，房間沒洗手間，必須要走到很遠，所以有位前輩就在房內放尿桶，真的是很特別的經驗。」

(中時 )