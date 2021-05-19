美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，由於中國侵犯人權，美國應從外交上杯葛2022年北京冬季奧運會。

路透社報導，民主黨籍的裴洛西在國會聽證會表示，出席北京冬季奧運的國家元首，將無道德權威公開談論人權。（譯者：陳政一）1100519ˉ

(中央社)