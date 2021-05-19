台灣本土疫情持續爆發！位在新北市的淡江大學昨（18日）傳出有教師確診。淡江大學5月15日起即採遠距教學，但教師仍須到校操作遠距教學，傳出一名兼任教師18日在教室內透過視訊授課時接新冠確診消息，校方立即撤離教學大樓人員並緊急消毒。

上周六（15日）起，本土案例人數連3天飆高，其中又以台北市、新北市確診人數最多。據《三立新聞網》報導，淡江大學已實施遠距教學，當時該名兼任教師正在空無一人的教室上課。

據悉，這名兼任教師曾在萬華活動，校方18日接到衛生局通報後，立刻依指示清空該教師授課大樓，並對環境進行消毒。教師確診消息傳出，學校雖緊急消毒，然也造成淡江大學師生議論紛紛。

值得注意的是，據規定採檢後應避免出入公眾場所、搭乘大眾運輸，降低傳染風險，然淡大這名兼任教師採檢後仍到校授課行為，是否違反防疫相關規定，後續由新北市政府衛生局認定。

(中時新聞網)