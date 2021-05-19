由於投資人觀望，美股今天震盪收低，科技股在尾盤翻黑。

道瓊工業指數今天下挫267.13點或0.78%，以34060.66點作收。

標準普爾指數下跌35.46點或0.85%，收在4127.83點。

科技股那斯達克指數下滑75.41點或0.56%，收13303.64點。（譯者：陳政一）1100519

(中央社)