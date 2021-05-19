為釐清新冠肺炎大流行期間，前往牙醫診所接受診療，是否更容易感染新冠肺炎；美國俄亥俄州立大學研究團隊，徵得28名牙科治療患者的同意，於治療期間採集樣本並進行分析，以探究過程產生的氣溶膠，其中微生物來自患者的唾液或其他地方。結果發現，這些微生物78%來自於牙醫使用高速手機噴出的水，自患者唾液而來的微生物數量趨近於零。此外，即使是無症狀感染者，也不曾在氣溶膠中發現新冠病毒。研究團隊呼籲，只要做好感染控制措施，牙科治療不會增加新冠肺炎的感染風險；危險性甚至低於在牙醫診間喝一杯水。

這份研究成果已發表於2021年5月份的《牙醫研究期刊》。文中指出，2020年3月11日，世界衛生組織正式宣布新行冠狀病毒邁入大流行；3月16日，美國牙醫協會建議牙醫診所避免非緊急醫療，導致全美約19.8萬名牙醫關閉診所。即使9個月之後，關鍵儀器與治療過程仍受限制，引發牙醫與患者的關注。

目前約有35億人罹患齲齒、牙周病甚至口腔癌；但這類疾病影響語言、咀嚼，甚至對糖尿病、冠狀動脈硬化與類風濕性關節炎皆有影響。事實上，愈來愈多例子證實，牙周病拖著不理恐讓新冠肺炎患者轉為重症。

現有文獻指出，在治療過程中，不論是插管、拔管、支氣管鏡檢查，通氣與呼吸道抽吸等過程中產生的氣溶膠，都可能傳播並造成新冠病毒感染。眾所周知，新冠肺炎是透過呼吸道飛沬而傳染，而牙科治療過程大量的氣溶膠，讓人擔心來自唾液的病毒，在診療過程中飛揚並沾附在椅子上，而提高新冠感染風險。

先前研究指出，在治療時產生的氣溶膠往往落在醫師的臉部、患者胸部，最遠可達11英呎；然而，固然氣溶膠的確存在微生物，但其來源為何，是否來自患者唾液？現有研究卻沒有說明，從而引起研究團隊興趣。

為了解牙科治療中產生的氣溶膠，其中的微生物來自於何方，是否會增加新冠肺炎的感染風險；研究團隊取得28名求診的牙科病患同意，採集其唾液與診療時沖洗口腔的液體，並在接受診治後30分鐘，自醫護人員面罩、患者圍兜與椅子周圍6英呎的地區，採集氣容膠等樣本。隨後進行逆轉錄聚合酶鏈式反應(在辨別與確認新冠病毒數量)與16SrRNA序列分析(歸納所有微生物特徵)，以了解這些微生物的來源。

實驗於2020年5月4日至7月10日進行。所有參與者年齡為18歲以上，並排除懷孕、手術前接受抗生素治療、自行服藥治療，還須完成人類免疫缺乏病毒與新冠病毒的自陳報告。

結果發現，牙科治療過程產生的氣溶膠，其中約78%微生物來自於醫師使用的高速手機噴出之水，而非患者唾液。來自唾液的微生物佔整個房間中的微生物約0.1%至0.2%。此外，雖然有8名參與者診療後的液體發現細菌，但其中5例在手術前沒有漱口消毒。

甚至，雖然在19名無症狀感染者的唾液中偵測到低量新冠病毒，但診療過程而產生的氣溶膠卻沒有發現前者的跡象。事實上，氣溶膠中的病毒與細菌，部分來自於診療室環境中。

研究團隊解釋，高速手機大量噴出水將唾液稀釋20至200倍，因此微生物很難來自唾液。這項研究成果也有數字佐證，根據2020年的統計，牙醫在篩檢中呈現陽性的比例不超過1%。

研究團隊還表示，這項研究有助於泯除民眾對看牙醫的疑慮。愈來愈多證據顯示，口腔健康狀況如果越差，越容易感染新冠肺炎。但看牙醫染上新冠肺炎的風險，不會比在牙醫診間喝一杯水來的高。

但研究團隊也建議，不該忽視病毒透過氣溶膠傳播的可能性。在大流行期間，透過加強診間通風系統，採用抽取氣溶膠的設備，醫護人員配戴N95口罩、護目鏡，徹底消毒設備與器具，患者在看診前用漱口水消毒，以及延長休息時間再診治下一個患者，這些都有助於將感染風險降低。

(中時新聞網)