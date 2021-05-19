新冠疫情大爆發，政府應變手忙腳亂，既無從找出這類傳播鏈，更無法撲滅遍地的火苗。

台灣一年多來看似對疫情牢牢掌控，其實完全是假象，台灣低確診率實則是由低度篩檢率造成「美麗的誤會」。執政黨視檢測如蛇蠍，避之唯恐不及，像是害怕戳破防疫成功的虛假表象。

我們只要看香港的做法，就能明瞭問題所在。香港因為與大陸關係緊密，國際連結及外來人口平添「外防輸入」壓力，所以一直採取比台灣更嚴厲的管控措施。首先是大量檢測，疫情發生一年期間，香港每百萬人檢測達九十萬一千九百四十人，近乎人人受檢。台灣檢測率還是個位數，連第一線的機場都拒絕普篩，更不要說香港早已做的全民普篩。

再者，台灣檢測成本高得離譜，不便普篩或是向特定對象進行檢測，也就無法發現病毒傳播鏈。香港是上網登記就可以，而且檢測費用只要約台灣的八分之一，大陸更只要台灣的二十分之一。

香港半年前施行為期十四天的普及社區檢測計畫，共檢測一百七十多萬市民。此後一直做到「須檢必檢」、「應檢盡檢」、「願檢盡檢」。在醫院之外，政府成立十九個社區檢測中心，規定特定人士受檢測，高接觸群組提供免費服務，檢測樣本超過人口數六分之一，至於自願接受檢測者，政府也以極低費用滿足需求。

台灣號稱防疫模範生，但主要是依賴封鎖國門，防控措施比起香港簡直是放牛班。香港檢測力度極強，任何一幢樓宇，只要出現兩個不相關的確診個案，過去十四天逗留該處超過兩小時的人士，都須接受強制檢測；在較高風險的區域，甚至只要出現一例就強制檢測，並在更高風險的區域進行封閉式檢測。香港政府過去三個月安排的檢測量，超過人口數的四成。

最近半個月變種病毒席捲全球，香港管控措施嚴上加嚴，曾強制上千位居民從住所撤離，接受二十一天集中檢疫。另外針對高危險群的三十七萬名外傭進行強制檢測，這樣嚴厲的措施實非台灣可以比擬。

台灣從部桃、華航到阿公店事件，疏於檢測而肇禍的教訓已多。首先必須對案例所接觸對象的匡列更嚴謹，並擴大其他強制篩檢範圍，廣列高接觸群體進行檢測，切實做到「應檢盡檢」。另外必須降低檢測費用，讓全民都能「願檢盡檢」。

除此之外，施打疫苗還是防疫的根本大計，但民進黨政府「反中」怪病發作，不願採用大陸疫苗，連大陸企業參與投資、儲藏、運送與行銷的德國疫苗也拒絕使用，導致疫苗嚴重不足，又缺乏選擇，不像香港有兩種疫苗可以自由選擇。

如今疫情轉劇，頗有失控之虞，民進黨政府理應戒除驕狂態度與粗陋作風，參考香港甚至是大陸的強力措施，否則失控的局面將愈來愈難收拾。

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(中時新聞網)