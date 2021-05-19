蔡英文定調力抗四大公投，還以「四個不同意、台灣更有力」為口號。其實，四大公投過去都為民進黨全力反對，現在卻死命相挺，昨是今非，忝不知恥。

二十五歲以上的民眾，一定看過成排戴斗笠的白衣人，由民進黨前主席林義雄帶領，步行全台莊嚴反核，他們是「核四公投促進會」，主張由公投決定核四去留。民國一○三年四月二十二日，「人格者」林義雄宣稱除非核四停建，否則以死相殉，而他的死是「執政者」所殺，馬英九總統只好凍結核四， 原來林義雄的權力竟比公投大！

前綠委蔡同榮是推動公投最力者，綽號「蔡公投」。民國九十三年總統大選前，尋求連任的陳水扁想藉此拉抬選情，推動「公投綁大選」，國民黨曾予以杯葛，但扁政府用公帑大打廣告，喊出「台灣第一次、世界都在看」，強調人民做主， 這動人的選舉語言，讓國民黨逼不得已，只好隨扁政府提兩項綁大選的對案。最後，公投加上兩顆子彈的效應，讓阿扁逆轉勝。

民進黨真的反核嗎？民國九十五年蘇貞昌與蔡英文擔任行政院正、副院長時，為加快核四工程，追加四百四十八億元預算，蔡英文更跑到核四工地要求趕工。聽工頭訴苦工人難找，她立刻聯絡勞委會主委李應元，協助找到兩百五十名移工，核四的天價浪費，蔡英文和蘇貞昌功不可沒。

民國一○二年，「珍愛藻礁」發起人潘忠政帶蔡英文參訪藻礁，她寫下「藻礁永存」的承諾，當時民進黨全力痛批桃園縣長吳志揚未護礁，順利幫鄭文燦打贏選戰，護礁的主張讓綠營吃下桃園多數選票。但民進黨全面執政後，卻是要三接、棄藻礁，讓再三呼籲蔡英文手下留情不果的潘忠政只好發起公投。起初不被看好，後來得到藍營、青年及學生的全力支持，獲得七十幾萬張連署書，蔡英文眼看苗頭不對，厚著臉皮派農委會主委陳吉仲去溝通，順便裂解環團。

民進黨團曾占領立院五天，帶一百多個社團上街，只為反萊牛萊豬進口，當去年八月蔡英文為回報美國挺她連任總統、宣布開放萊豬進口時，全台大炸鍋。

陳吉仲當年為反萊豬，曾說「打死也要擋」，如今農委會主委竟帶頭挺萊豬，嘴臉令人不齒。這個黨、這群人，已讓人民不得不用公投來打醒他們，告訴綠營什麼才是民意！

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(中時新聞網)