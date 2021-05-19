在上周專欄截稿前，還沒有什麼疫情相關新聞，阿水就有特別強調，從大盤的籌碼來說，若反彈月線不上揚，且無意挑戰前高，當再次跌破月線時，就要小心了。

專欄才發出提醒，台股就因為疫情的關係而來了一段大修正，我想大部分投資人想問的是，接下來這邊還有可能跌很深嗎？又或者有什麼好的股票可以撿呢？

首先，阿水有提醒，如果三大法人買超支數跟金額偏少，還是要注意繼續回檔的問題。以截稿前的周五（五月十四日）來說，疫情新聞在六、日兩天影響大部分投資人的心態，所以在三大法人還沒回流前，短線上雖然加權指數與月線的乖離很大，但極端的修正情況，還是不會延續太久。不過，反彈之後的有力與無力，就是整個波段操作的重點了。

也因此在投資心態上，阿水個人比較偏向即使大盤接下來在恐慌過後，能有護盤或者反彈的行情可以期待，但是進場操作的風險還是偏大，投資不能有富貴險中求或者賭一把的心態，畢竟多頭時穩穩的操作獲利已經不錯，又何必急於一時呢？

另外，即使現在想要搶反彈撿便宜，防疫類股容易跟著疫情新聞的強弱多寡而震盪，追高的風險偏大，主要是因為何時出場停利，沒有一個好的判斷點。買一檔股票，還沒進場就應該先想好自己要用何種指標出場，才不會容易抱上抱下。

三大法人的動作也是反彈強弱的一個重要指標，上周三大法人在上市類股中，共賣超一千一百四十四．四三億元，其中外資賣超九百三十四．三一億元，自營賣超二百七十八．四八億元，投信則買超了六十八．三六億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

法人合買的支數比前幾周少，在只有投信買超的情況下，即使想操作反彈，還是要注意個股的籌碼組成。最後一個小提醒，搶反彈一定要掌握兩個原則：做得少、跑得快，因為短線上台股受消息面影響尚大，有些基本面不錯的股票，還是容易被影響，操作上要多注意風險。

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(中時新聞網)