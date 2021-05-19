本刊調查，5月12日，身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，原有意提升第3級警戒，卻因為行政院長蘇貞昌授意而改口，讓病毒有了可乘之機，一發不可收拾。立委林為洲直言，疫情警戒升級，當然會衝擊學生考試、股匯市等經濟活動，如果升級決策快一點，就能夠提早幾天篩檢，減少傳染機會。「防疫初期戰略是『阻絕境外』，如今病毒已經侵入社區，完全沒有拖延的空間，有些確診者甚至是4月就發病，顯然傳播鏈有好幾條，只是沒被驗出來而已，目前只能靠阻隔人的移動來控制疫情。」

蘇內閣除了「升級點」打錯算盤，一再回絕地方政府建議的「高風險地區強化篩檢」，則是第2大敗筆。中央流行疫情指揮中心直到5月11日發現疫情迅速擴散後，才嗅到異常氛圍，開始「放手」讓民眾做篩檢。

不少亞洲國家，諸如香港、韓國、日本均可在藥妝店或超市買到新冠肺炎快篩試劑，減少民眾為了篩檢塞爆醫療設施。（圖／讀者提供）

在台北車站附近工作的Ａ女爆料，5月11日前，她連續發燒一個禮拜，曾兩度要求醫生進行新冠病毒篩檢，都被打槍要求自費篩檢，「自費一次就要數千元，一般上班族怎麼禁得起？5月12日疫情轉趨嚴峻後，醫生才終於同意我篩檢，所幸排除確診。」

一名醫界人士則透露，去年5、6月時，美國亞培（Abbott）等大藥廠曾向台大等院所建議買進新冠病毒快篩試劑，由於當時「國策」定調「不普篩」，衛福部因此擋下採購案，「都是陳時中決策錯誤，歷史會還原這些事。」該人士認為，如果提早針對高風險地區進行普篩，或許這一波疫情就不會這麼嚴重。

一名旅居德國的Ｌ先生也砲轟台灣的普篩制度，他表示，德國購買快篩試劑不僅很方便，折合新台幣也只要約100元，在家花個15分鐘就能完成測試，不用像台灣一樣跑到戶外人擠人。另外，有別於台灣民眾需至快篩站才能篩檢，在香港卻能輕易買得到台灣製造的快篩試劑，折合新台幣不到700元；在韓國也能隨手買到快篩試劑，及時察覺圍堵病毒。

香港超市可買到的快篩試劑，甚至還是台灣廠商所製造的，但由於「國策」定調不普篩，讓他們只能外銷。（圖／翻攝網路）

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(中時新聞網)