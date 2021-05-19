疫情升溫的恐懼，上周在台股炸開，寫下史上不少新紀錄，包括盤中大跌1457點，震盪2139點，周成交量放大到3.1兆元；截至5月14日為止，台股整體市值為48兆3749.19億元，較前周大減4兆4185.68億元。

5月15日、16日的周末，市場上「台股崩盤」及「賺錢機會到了」等各種劇本紛紛出爐。為了穩定股市，國安基金執行祕書、財政部次長阮清華十七日晚間表示國安基金暫不進場，必要時會隨時召開臨時委員會，授權國安基金進場護盤。

法人指出，就技術面來看，短期已跌多，但得注意兩件事，一是5月12日， MSCI（摩根指數，全球被大量追蹤的指數之一）已把MSCI全球新興市場指數的台股權重，由14.21%下調至13.95%，連9季調降，「預期外資將持續調節台股」；二是儘管上周融資金額減少395億元，但仍有2300億元，且上周五（5月14日）違約交割高達5146萬元，因此「恐怕這波斷頭潮還沒有結束」。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，雖然電子股反彈有助拉抬指數表現，但資金動能不足，「建議留意後續權值股是否能繼續反彈。」統一投顧則指出，台灣正逢缺水、缺電，加上疫情大爆發，造成指數連續重挫，「下跌過程中是爆量下殺，目前尚未出現落底回穩的訊號。」

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，近期台股大幅震盪，除與美股高檔拉回後有關，也飽受國內外疫情升溫衝擊，導致籌碼面整理加重賣壓，先前漲多的傳產族群順勢拉回修正，不過，「從基本面來看，目前還沒看到景氣復甦轉向的跡象。」

也有投顧抱持樂觀看法，永豐投顧表示，全球疫情最嚴峻的印度，股市高低震盪跌幅僅7.7%，台股卻高達13.66%，本益比已修正至15倍的較低水準，長線而言，全球股市處於資金行情與景氣行情的交接期，「展望樂觀，建議投資人『最悲觀時，保持理性』。」

無論傳產或科技廠，幾乎都啟動Work From Home（WFH，居家辦公）。早在5月13日，台泥（1101）就宣布為期一周的遠距上班，15日更取消17日的法說會。

總部位在新北市土城區的鴻海，董事長劉揚偉啟動多項防疫措施，包括高風險地區員工居家上班兩周等。（圖／王永泰攝、報系資料庫）

「護國神山」台積電（2330）則已下令管制人員進廠、員工聚會，以及與非特定人士因營運需求而衍生的面對面接觸。聯發科（2454）要求住在雙北的同仁實施WFH，部分單位採取AB班及居家辦公。

企業總部設在新北市土城區的鴻海（2317），不但在5月15日啟動十大防疫措施，16日進一步指示，家住台北市萬華區、新北市板橋區和新莊區等三個高染疫風險地區的同仁，居家上班2周，另外，雙北廠區搭乘大眾交通工具通勤的員工，17、18兩日改為居家上班。

宏碁（2353）一名一級主管表示，平常各單位都有演練AB班及WFH，上周六擴大實施，防範疫情升級到第三級。宏達電（2498）董事長王雪紅更發出兩封緊急電郵，以最低人力進入公司方案至23日，超過90%的辦公室同仁將居家上班，工廠則採分流。

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(中時新聞網)