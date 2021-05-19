在疫情肆虐下，北台灣的房市首當其衝。「原估計第三季才會出現交易量縮，恐因疫情警戒升級而提前發生。」中信房屋總經理張世宗認為，「但要見到房價大幅下修的機會不大，因缺工嚴重，通膨壓力大，在原物料及人力成本無法降低下，房價欲跌不易。」

建案代銷公司「創意家」公關陸宜表示，疫情嚴峻期間，民眾可透過官網「720環景賞屋」線上賞屋，並預備下周推出，每梯次可容納15人的線上賞屋，也有代銷人員即時解析。「海悅國際」總經理王俊傑則說，同仁以建案為活動範圍，每天足跡鎖定住家和建案接待中心，不需要回公司開會。

至於車市，本刊調查，目前和泰、裕隆、福特六和、現代等各大國產車集團，備料都在3個月以上，「但若疫情持續惡化，政府無法在短時間內有效遏制，到時候整個汽車產業都將一片哀嚎。」一名汽車業者說。

對此，隸屬於福斯集團的ŠKODA台灣分公司指出，全球航運船員7分之1為印度籍，目前由於當地疫情大爆發，導致印度籍船員無法上船，有可能影響新車到港時程，「不過，影響交車最大的因素仍是『晶片』。」

民眾看車時，除需手部消毒外，賞車過後也會立即全車噴灑酒精消毒。（圖／業者提供）

福特六和公關處長林宇涵表示，雖然整車進口仍得仰賴海運，但體積較小的零、配件可以改走空運，只是運輸成本會增加很多。為了留住業績，目前鼓勵經銷商採取「預約賞車」、「專人到府試駕」等因地制宜的服務。

福特經銷商新苗汽車總經理顧生仿則說，部分展示車已設在戶外，分散人流，減少人與人的接觸，「一組客人看過車後，也會立即全車噴灑酒精消毒。」

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(中時新聞網)