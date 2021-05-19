台股不斷刷新紀錄，爆出八千億元巨量，當沖交易破四成，才站上萬七新高，五月十二日又因疫情跳水暴跌一千四百點。不少投資人只求速成，就算看不懂技術面、基本面，只求「買了就賺」的明牌，當大盤突然翻轉急殺，就慘遭「割韭菜」。

「投資不能速成、不能道聽塗說，不是只看技術線型預測股價就投資。」經營YouTube投資理財頻道「威宇＆阿堯」的威宇和阿堯，不斷提醒年輕粉絲，「（買股票）要從『價值投資』著手，研究整個產業的發展，了解上、中、下游供應鏈、公司獲利與未來成長性，功課做愈多，底子打得愈深厚，愈能在茫茫股海中挖到寶。」

YouTube頻道「威宇&阿堯」以簡單易懂的方式聊財經時事，吸引近2萬人訂閱。（圖／翻攝自威宇&阿堯YouTube頻道）

威宇解釋，所謂價值投資，就是指投資人用企業經營者的態度持有一張股票，以低於企業真實價值的價格，買進能長久經營的績優股。威宇和阿堯擅長以淺顯易懂的方式，在YouTube頻道討論財經時事，例如影片《GameStop（GME）史詩級大軋空分析，一場聖戰讓全球散戶碾壓華爾街？》、《存了一些錢，該買股票還是ＥＴＦ？》自二○一八年七月開播以來已有近二萬人訂閱，觀看數達七十八萬人次。

「如果今天我講報酬率，就會吸引很多喜歡聽報酬率的人；如果今天我講邏輯，就會吸引很多重視邏輯的人。這兩者我會比較希望跟後者交往。」威宇說，開播初衷是希望提供更多正確有用的資訊，好讓投資人做出對的決策。

在原物料起漲時，威宇即著手布局散裝航運產業。示意圖，圖為長榮海運貨輪。（圖／長榮海運提供）

非財經科班出身的威宇，一路都是資優生，就讀台灣大學期間，他受不了做事沒有效率，所以每件事都用最有效率的方式完成，「我每學期只在校園出現三周，這三周都住在圖書館裡，把該看的書看完，然後考試過關。」

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(中時新聞網)