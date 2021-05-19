威宇大三那年受同學啟發，想要了解投資，於是花了兩年時間看遍台大圖書館裡跟財經或投資有關的書籍，將近五百本。威宇一邊閱讀，一邊拿出二十萬元資金進入股市實戰，他選擇單押一檔，達到停利點就出場再換一檔，接連買賣正新輪胎（2105）、豐祥-KY（5288）等個股，資本翻倍再翻倍，二年後資金就破百萬元。

二○一三年威宇就讀台大土木研究所時，在一場投資論壇上認識同樣奉行價值投資理念、小三歲的學弟阿堯，兩人一拍即合。當時阿堯念台大經濟系，也是台大證券研究社社長。

擔任台大證券研究社社長期間，阿堯（右2）定期舉辦活動、參加競賽，並邀請名人來演講。圖為阿堯與社團成員參加永豐金證券「全國個股分析競賽」。（圖／阿堯提供）

威宇畢業後到財報資訊平台「財報狗」行銷部工作，阿堯也去當實習生，兩人還一起赴美參加控股公司波克夏（董事長為股神巴菲特）的股東會，現在更在「大慶證券」共事，威宇擔任行銷顧問，阿堯則是研究員。

「我的研究方法很簡單，就是尋找跌最深的產業，然後從中挖掘寶藏。」威宇說，跌多的產業，才有機會用便宜價格買進有價值的個股，「重要的是，投資前要花時間了解股價落後的原因，是否被市場錯殺？未來還有沒有成長空間？有別人沒看到的珍寶？」

依據這套「慘業裡淘金」理論，威宇在二○一九年布局買太陽能股，隔年股價上漲二至三倍；今年這波原物料起漲前，威宇就比別人提早近一個月布局散裝航運，「因為各國都需要原物料，必須靠交通運輸，所以看到原物料漲，不能去買原物料股，而是要去布局下一波會漲的產業，這樣才能獲利更多。」

去年底「威宇&阿堯」頻道舉辦線下聚會，阿堯和威宇上台分享2020年的投資心得。（圖／威宇提供）

「威宇是我的偶像，更是我投資初期的導師，他從慘業裡找出被錯殺的個股，周轉率比較高，快則半年，慢則一、兩年就可以漲三○至五○％。我從他身上學到很多。」阿堯擅長從上中下游供應鏈中，找出含金量高的績優生。

其實，股齡十年的阿堯也是高手，他父親是職業投資人，走的是技術分析及「強勢股」路線，跟阿堯不一樣。為了追求長期報酬，阿堯靠著自學，大學四年讀完三百本財經書籍，還加入投資理財相關社團會員、參加論壇講座。

「大一時，我設定目標，希望畢業後要有一百萬元，三十歲要有一千萬元，四十歲要存到一億元。」阿堯笑稱，後來覺得「到底賺那麼多錢要幹嘛？」重點不是賺多少錢，而是要驗證自己的投資決策對不對。

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(中時新聞網)