阿堯與威宇將股海淘金致富的方法，歸納出三大重點，首先是「生活即投資」。阿堯解釋：「看到路上騎電動車的人變多，就要去思考電動車相關的供應鏈有哪些公司？還有毛利率、成長空間，以及上中下游獲利模式為何？」威宇進一步舉例，全球機場因疫情獲利大減，一般投資人會認為「慘了」，「但每間機場獲利來源不一樣，有的來自通關或消費人數，人愈多獲利愈多；有的收固定費用，不受人流影響，前者現況最慘，但疫情過後反彈空間會最大。」

阿堯與大慶證券投資顧問林雷惇一同參加波克夏股東會，接受當地媒體採訪。（圖／阿堯提供）

其次是「學習評估隱含價值」，阿堯說，在評估要不要買一家公司股票前，不只看外在營收數字，還要看懂公司的隱含價值，例如Ａ公司沒有業務營收，只有土地資產，賣掉後可得十億元，但市場給出的市值只有五億元，隱含價值大於市值，就值得投資；再如Ｂ公司有兩大業務，一個業務每年虧一億元，另個業務每年賺一億元，一加一減獲利數字是零，如果突然宣布要處分掉虧錢的業務，代表日後帳上會賺一億元，這也值得進場投資。

職業投資客的父親是阿堯（右1）的理財啟蒙，走技術分析及強勢股路線，阿堯則偏向追求長期報酬。（圖／阿堯提供）

第三個重點是「從關鍵字中挖寶」，阿堯指出，每天收盤後，證交所公告的重大訊息會藏有許多寶藏，像是「處分、併購、清算、買回庫藏股、減資」等關鍵字，「例如某家公司要『買回庫藏股』，我就會看該公司的股價是高點或低點？若在低檔、公司業績又穩定，就代表大股東對公司前景有信心，我就跟進加碼。」再如某公司宣布要「處分資產」，阿堯會翻出該公司的資產負債表，看現金、存貨及應收帳款的比重，是否具備資產活化題材，「處分後會帶來多少隱含價值與利益，這些都有機會反映在未來股價上。」

阿堯及威宇建議，投資人依這三個淘金守則按圖索驥，也能挖出自己的金山銀山。

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(中時新聞網)