國道不平靜！新北市19日凌晨4時許，一輛滿載醫療酒精及多種藥物的物流車，行經國3北上35公里處，中和隧道北側入口時，疑似爆胎後失控撞向路邊，導致車輛起火燃燒。火勢在10分鐘左右撲滅，所幸沒有造成傷亡。

(中時新聞網)