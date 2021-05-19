國道3號火燒車！「75％防疫酒精」物流車燃燒全毀 06:522021/05/19 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道物流車載大量酒精藥品 擦撞護欄起火燃燒。（示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道不平靜！新北市19日凌晨4時許，一輛滿載醫療酒精及多種藥物的物流車，行經國3北上35公里處，中和隧道北側入口時，疑似爆胎後失控撞向路邊，導致車輛起火燃燒。火勢在10分鐘左右撲滅，所幸沒有造成傷亡。 (中時新聞網) #物流車 #國道3號 #火燒車 #75 #防疫酒精 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 中市議員張耀中之子墜露台亡 一周內痛失兩位至親 - 社會 萬華阿公店小姐竄逃中南部 進軍小吃部恐成南北串連傳播鏈 - 社會 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 國道3號火燒車！「75％防疫酒精」物流車燃燒全毀 - 社會 【阿公店揭密】玩法型態愈來愈多樣 外配攻佔主要陪酒市場 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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