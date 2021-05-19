5月14日，本刊直擊桂綸鎂忙於拍攝《台北女子圖鑑》，當天也正逢「台北電影獎」公布入圍名單，難得演出黑色喜劇《腿》的她最後卻未獲評審肯定，但從現場桂綸鎂的工作狀態看來，臉上未有一絲失落，看來曾獲得金馬和亞太影后雙重認證的她，對獎項早已抱持平常心看待。

在樂華夜市拍攝時，桂綸鎂沿路張大嘴吃個不停。（圖／本刊攝影組）

此外，本刊在5月10日晚間8點左右，也曾直擊穿著相同服裝的桂綸鎂與巫建和，在永和樂華夜市進行拍攝工作。兩人一路狂嗑銅板美食地瓜球、蝦仁羹和土魠魚羹，乍看還以為在拍攝美食節目。

桂綸鎂在夜市拍戲時，身邊總跟著滿滿的工作人員，也有不少民眾駐足觀看。（圖／本刊攝影組）

隔天的晚間8點，劇組將場景轉往台北市西門町徒步區，此時與桂綸鎂對戲的人換成了禾浩辰。拍攝結束後，兩人趁空來個自拍，只見禾浩辰右手熟練地著拿著GoPro攝影機，一旁的桂綸鎂也配合著嘟嘴裝可愛，拍好之後兩人便各自回車上休息；桂綸鎂在車上換好裝後，由助理接手處理服裝，禾浩辰則大方地在路邊更衣秀身材，隨後兩人分別搭車離開。

拍完合照，禾浩辰就在路邊換起衣服，不在意好身材外露。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)