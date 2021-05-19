桂綸鎂與大她17歲的導演演員男友戴立忍，愛情長跑多年，雙方對於感情事極為低調，期間也經常傳出兩人分手消息，始終不婚頭的她更曾說過：「人生閲歷百百種，不是只有生小孩，現在好好生活就對了。」就像是桂綸鎂和戴立忍這對銀色情侶一樣，演藝圈中不少穩交多年情侶檔，像是吳克群和陳語安，也曾不止一次被爆分手，但最後都證明實屬烏龍。

吳克群和陳語安交往3年多依舊甜蜜，女友與周予天爆出緋聞時，他也力挺對方霸氣護愛；今年4月兩人再傳分手，他則以「這是愚人節玩笑嗎？」否認。

多次被直擊與李千那的溫馨接送情和大街隔罩吻，是元介卻一度單方面宣布將分手，日前又終於以「好好過生活，餓了吃炸雞」，認了情侶關係。

2017年鹿唅與關曉彤公開認愛，每逢重要節日都會在微博互道祝福，雖然感情堅定，但時不時就被傳情變，還曾因七夕沒放閃被懷疑早已分開。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)