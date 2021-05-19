外號「彩虹大叔」的作家蔡意欽，早年從事電視節目製作和電影宣傳等幕後工作，1997年進入遊戲業，包括《明星3缺1》、《唯舞獨尊Online》等遊戲，都經由他操盤創下銷售佳績。最近他推出新書《世界很亂，但至少我們還有愛》，分享如戲劇般的同志人生，他透露當年如果不是「國師」唐綺陽直言點醒他，恐怕要浪費許多時光在追逐演員夢。

唐綺陽是蔡意欽的大學學姐，從學生時期到現在，給他很多提點與照顧。（圖／蔡意欽提供）

唐綺陽是我在台北藝術大學戲劇系的學姐，我念書的時候有過星夢，但徵試演員總是被導演打槍。那時學姐很直接地告訴我：「每個人有不同面向的才華，要找到適合自己的才能並發揮到最大，才最有效益。」她知道要用什麼講法，才能讓我聽得進去，後來我開始在學校從事劇場的行政宣傳工作，發現自己很擅長也很有興趣，自然做得有聲有色。

私密情事 難逃媽媽法眼

出社會後，其他同學還在朝演員或戲劇之路邁進，我則是做行銷宣傳，而且是跨領域的整合行銷，接著進入遊戲的世界，成立公司同樣蒸蒸日上，回頭想，要不是學姐給我很明確的建議，我有可能會花很多時間而徒勞無功。這次我推出《世界很亂，但至少我們還有愛》這本書，除了學姐幫我寫序推薦，還有不少藝人朋友助我一臂之力，我真心的感動和感謝，我相信這不只是我一個人的故事，也是讓大家找回對愛的理解與信心的療癒之旅。

經過長期的跌跌撞撞，蔡意欽終於找到他的人生伴侶「佑佑」，兩人過得很幸福。（圖／蔡意欽提供）

除了感謝學姐的照顧，我也想跟大家分享我和媽媽的故事，如同大部分的同志朋友，我跟媽媽感情最好，糾葛也最多，不管隱藏得多好，同志的媽媽們總是會察覺。念書的時候我回高雄過暑假，在家裡待不到一個星期，就想回台北找男友，當時媽媽撂了一句話：「你就是變態啦！你以為我不知道你想上台北找你『室友』。」嚇得我什麼話都不敢說。

終身伴侶 早獲家人認可

當兵時交往十六年的男友，後來和女生結婚，他的婚禮結束後，媽媽拉著我的手說：「今晚要不要我陪你睡，你十幾年來第一次要自己睡，可以嗎？」淡淡的一句話，已讓我泣不成聲。

此後有好幾年，我帶不同的男生到高雄家作客，一律都說是工作認識的朋友，我媽總是熱情歡迎，也跟他們相處融洽，沒有再用尖銳的語句質問我是不是愛男生。

媽媽和蔡意欽是彼此的最愛，但在成長過程中，媽媽也曾無法接受他愛的是同性。（圖／蔡意欽提供）

後來我遇到現在的伴侶佑佑，有一天媽媽突然要我哥轉達，她很喜歡佑佑，希望我定下來，不要再換男朋友了，我聽了嚇壞，原來媽媽都知道！我和佑佑結婚，我媽特地買了一套全新的晚禮服盛裝出席。因為母子連心，我的喜怒哀樂，甚至是幸福的直覺，她總是第一個感應到。雖然如今媽媽已經失智，但她一直認得佑佑，每次跟她說「我愛妳」，她都會回我：「你愛的是佑佑。」

蔡意欽有許多藝人朋友，學姐鍾欣凌也見證他與另一半的愛情。（圖／蔡意欽提供）

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(中時新聞網)