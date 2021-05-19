美國海軍驅逐艦18日航行通過台灣海峽，此為美國總統拜登1月下旬就職以來，4個月內美軍驅逐艦第5次航行台海。此外，雷根號航空母艦也正在菲律賓海演訓。

美國海軍第7艦隊新聞稿指出，勃克級飛彈驅逐艦「魏柏號」（DDG 54）在符合國際法的規範下，於當地時間18日例行通過台灣海峽，表達美國對「自由開放的印太區域」之承諾，未來將持續合法航行。

拜登1月20日宣誓就職以來，4個月內這是第5度美國軍艦航行通過台灣海峽，包括2月兩次，3月、4月和5 月各一次，均為勃克級飛彈驅逐艦。

除此之外，美國海軍太平洋艦隊今天在社群網站上公布消息，雷根號航空母艦（CVN 76）與日本海上自衛隊最新一代的神盾驅逐艦「摩耶號」（DDG 179）在菲律賓海共同航行、進行演訓的照片。

這則貼文的標籤強調「自由開放的印太區域」和美日兩國海軍的夥伴關係。

(中央社)