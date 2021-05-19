台灣爆發本土新冠疫情，儘管世界棒壘球總會(WBSC)尚未做出指示，但東京奧運棒球5搶1最終資格賽幾乎不可能在台灣舉辦了。中華隊從在家比賽變成要出征，原以中職本土陣容為主的計畫被迫改弦易轍，但目前的旅美好手人數也湊不成隊，不論是勉強應戰或棄賽，這張門票恐怕是無緣了。

距離5搶1開打不到1個月，原本台灣零本土個案，計畫以居家檢疫7天加體育泡泡模式舉辦這項賽事。但在社區淪陷之後，中央疫情指揮中心已宣布6月18日前暫緩外國人入境，要走專案也有困難，除了無法承擔外隊數百人進入台灣的風險，機關、企業多採遠距、分流上班，也沒有足夠人力來執行體育泡泡。

防疫優先，台灣得有放棄主辦5搶1的心理準備，由6月初將舉辦美洲資格賽的美國佛羅里達順勢接手最為合理。但原本在家比賽以逸待勞，中華隊可望以中職為主的本土陣容應戰，對中職賽季的衝擊最小。倘若變成出國比賽，就會發生回國隔離的問題了。

依目前的防疫規定，國人回台必須居家隔離兩周，外加7天自主健康管理，也就是說若依原案以中職為主組成中華隊，加上出國比賽的1周，中職至少得因而停賽1個月之久。這還不包括國手隔離時若無法訓練，出關後需要時間找回比賽狀態，對於目前已經被迫停賽的中職，將是無法承受的負擔。

如果中職出征有困難，中華隊可能要改以旅美球員為主。偏偏去年新冠疫情爆發之後，美職小聯盟體系大縮水，目前在美國的台灣好手並不多，且多為投手，要徵召還得是已被納入60人大名單內的球員，肯定湊不成隊。

這種情況下要打5搶1，可能要以無職業賽季之虞的業餘球員、目前在美好手與有意願出征的中職球員組成中華隊，但即便中職同意部分好手為此長期告假，打了折扣後的陣容要搶僅有1張東奧末班車門票，也幾乎是「不可能的任務」。

若會走到這一步，還要不要冒險？不得不說「棄賽」也是不得已的合理選項，中華男籃之前就曾因疫情考量向亞洲盃資格賽說不。畢竟疫情急轉直下令人措手不及，計畫趕不上變化，在主客觀因素下放棄東奧棒球門票，也是非戰之罪了。

(中時新聞網)