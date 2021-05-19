本土疫情爆炸，讓守在一線的醫護壓力超大，一名護理師透露，上班15小時只喝2次水，忍不住怒喊「不要再講幾周解除了」。（示意圖／Shutterstock）

台灣本土疫情連環爆，讓許多守在第一線的醫護人員承受巨大的壓力，其中一名護理師在PTT上透露，疫情爆炸首日，他們15個小時過去，只喝了兩次水，下班上廁所幾乎沒有尿，因為都變成汗悶在隔離衣和面罩之中；並表示，真的不要再講什麼幾周內解除了，他真的不敢聽，安安靜靜做好該做的事情就好了。

一名網友日前在PTT上發文詢問，身為防疫模範生的台灣，醫護人員在過去一年半的時間中，是不是被台灣人愛戴？接受著台灣人英雄式注目禮，獲得人人敬重的社會地位呢？

一位護理師網友昨晚發文回應，很多人根本就沒想過要謝謝醫護人員，有一陣子許多ICU病人轉了好多床去普通病房，結果竟然只有一床的家屬想到要寫卡片感謝，替醫護們加油打氣，不過，對方是病人的母親，是名外籍配偶，不會寫中文，因此只能托人代筆。「路上遇到他他還會停下摩托車跟我們打招呼，台灣同胞咧？哈」

護理師表示，疫情爆炸的第一天，他們在凌晨4點上班前喝了水，第二次喝水是晚上7點多，總共間隔了15個小時，12點下班去上廁所，幾乎都沒什麼尿，因為喝進去的水都變成汗悶在隔離衣、N95口罩與面罩裡。而第二天更慘，吃飯時間是在晚上8時10分，「誰來關心我們？」

護理師感慨地說，一年多前他們是第一批被擋出國的人，然後還要照顧許多出國玩回來染疫的人。後來爆發2次院內感染的事件，讓許多人誠惶誠恐、小心翼翼。扣掉被逼出國工作的人，其他人也不是故意要染疫的，「啊！誰會故意呢？但誰讓他們被病毒有機可乘呢？怪我囉？」

護理師透露，他們不是專責加護病房，但單位有間全院外科唯二的負壓隔離病房，所以需要開刀的疑似個案都會送過來。這一年多來，他總共當過兩次主責護理師，下班後手洗200次、眼鏡洗完才回去，中途什麼地方也不敢去，年初光想著要不要回家過年，都能讓他苦惱許久。

護理師指出，看著人家的足跡都是東玩西玩，他們每次的疫調足跡都是「醫院＞買飯/生活用品＞回家」，讓他笑著笑著就哭了，本來今年放暑假想著終於可以回家幫媽媽過生日，結果現在哪裡都去不了了。

護理師無奈喊道，拜託不要再喊什麼幾周解除了，他真的不敢聽，才第三天而已就這樣了，幫台灣人加油、給台灣人信心的方式有很多，而這是最爛的一種。「之前笑人家蓋方艙還是組合屋，現在以為加個『升級版』就比較厲害嗎？真的安安靜靜地做好該做的事情就好，什麼都不說好好撐過去，別人會稱讚我們很優秀，說了大話結果三週解除不了只會貽笑大方」。

(中時新聞網)