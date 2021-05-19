國內疫情升溫不斷，許多本土感染源還有待釐清，因此除了做好防疫措施外，實名制也是當務之急。但隨著全台業者、超商、餐廳陸續跟進採取「實聯制登記」後，各地卻出現亂象，像是日前有擔任店員的Dcard網友出面抱怨，指稱有客人不僅電話留白，還留下「奇怪名字」，讓他忍不住飆罵「哪裡來的白X」。

根據Dcard該貼文指出，為了落實防疫工作，身為店員的原PO，在檢查店內實聯制表單時，赫然發現有一格聯絡電話處留白，而且客人的名字還寫著「英國女王白雪公主」，由於台灣疫情嚴峻，原PO看到有人如此戲謔，不知道實名制的重要性，因此忍不住痛罵「實名制就給我好好的填資料，電話也不寫，耍什麼智X阿，真的出事，我們店家從哪裡找英國女王白雪公主？」

客人填實連制表單電話空白還留怪名，讓原PO氣炸。（圖／Dcard）

此文一出，不少同樣從事服務業的網友都無奈表示「我在百貨公司上班，真的覺得這些人嫌麻煩就不要出門」、「不懂這時候有什麼好不配合，不配合的都早點被淘汰啦」、「還遇過直接給我畫波浪，超傻眼」、「一堆人只會用嘴巴做防疫啊，嘴巴喊要防疫，實際上又不配合」，此外還有網友遇到態度惡劣的奧客，不願配合實名制，結果「有的客人不會寫，還會跟我們大小聲」，行為實在非常不可取。

客人填實連制表單電話空白還留怪名，讓原PO氣炸。（圖／Dcard）

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)