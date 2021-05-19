梅雨終於要來了！氣象專家吳德榮表示，大氣型態似乎有調整成典型「梅雨滯留鋒」的跡象。歐洲模式模擬，下周二晚至下周三(25、26日)梅雨滯留鋒在台灣附近，有激發劇烈天氣及明顯降雨的機率，下周四(27日)滯留鋒減弱、下周五(28日)又增強重返台灣，解渴可期，但要紓旱則需視大氣型態是否持續得夠久。

今天歐洲模式模擬下周二(25日)地面氣壓及降水圖顯示，滯留鋒南下，即將觸及台灣。(圖擷自ECMWF)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚上至下周三(26日)滯留鋒調整至台灣附近，其「熱力(低層暖濕程度)」及「動力(水平及垂直風切)」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨的機率，下周四(27日)滯留鋒減弱北移，接著下周五(28日)滯留鋒增強，重返台灣。能看到大氣型態似乎有調整成典型「梅雨滯留鋒」的跡象，可期望解渴，但能否紓旱，則需視調整後大氣型態能持續得夠久。

吳德榮表示，美國模式同時間的模擬則顯示，南海的熱帶擾動偏強，阻斷暖濕空氣，使得下周二晚南下的鋒面結構弱，降雨很少，且之後的模擬也非常不同。儘管歐洲模式校驗的結果，常比美國模式準，但無法保證每次都如此。月底梅雨型態的調整不確定性高，須持續觀察。

美國(GFS)模式模擬亦類似，唯滯留鋒結構很弱。同時歐、美兩模式皆模擬南海有熱帶擾動發展。(圖擷自tropical tidbits)

至於本周天氣，吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣多，有局部短暫陣雨或雷雨，西半部午後山區有雨。明天(20)滯留鋒北移，台灣受太平洋高壓籠罩，晴朗穩定。

吳德榮說，周五至下周一(21至24日)滯留鋒又南移至北部海面、南北徘徊，周五、六台灣附近水氣略增，有局部陣雨或雷雨，西半部午後山區有雨，周日、下周一台灣附近水氣略減，午後山區仍陣雨或雷雨機率，各地大都為高溫炎熱。下周二(25日)鋒面接近，午後有局部短暫陣雨或雷雨。

(中時新聞網)